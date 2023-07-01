愛回家｜12歲Philip仔小學畢業突長大成小鮮肉　帥氣有型獲讚靚仔

無綫高收視處境劇《愛‧回家之開心速遞》的童星梁禹勤，由2017年6歲時開始演加入劇組飾演Philip仔一角，跟劇中「爸爸媽媽」送水輝（許家傑飾）和大小姐（林淑敏飾）經常發放笑彈，深得觀眾愛戴。不經不覺，Philip仔今年已踏入12歲，他今年初就因為要準備升中專注學業而決定退出劇組，令他劇中的爸媽以及一眾劇迷、網民都十分不捨。

6歲時的Philip仔。(ig圖片)

12歲的Philip仔亦已暴風式長大，由昔日的「冬菇頭BB」，到現在已開始有少年的感覺，逐漸退掉稚氣，不再是小屁孩。Philip昨日在他的IG分享了3張他的最新近照，並留言寫道：「明明之前仲係BB，今日竟然小學畢業了，拜拜道德重整會小學」表示自己已經小學畢業了。

Philip與他劇中的爸爸送水輝以及媽媽大小姐。(ig圖片)

Philip post的3張照片中有他身夏季穿校服上台領畢業證書，還有一張是他戴上眼鏡，穿上寶藍色西裝褸款外套的照片。雖然相中的他戴上口罩，但仍可見他比之前又再長大了不少，愈大愈靚仔有型，向小鮮肉之路進發。不少網民都留言讚他：「好靚仔啊」、「大個仔了」、「好似送水輝嗰種型」。

Philip仔已經係《開心速遞》劇組6年。（影片截圖）

Philip仔細個時候係「冬菇頭」好可愛。（影片截圖）

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