萬綺雯內地搞民宿南京開分店　泳池邊歎酒曬42吋長腿做生招牌吸客

現年52歲的萬綺雯近年將工作重心轉移到內地，成立了「萬綺雯工作室」，拍攝了微綜藝《綺遇記》，期間走訪了很多民宿，最後被浙江莫干山的環境吸引，2021年與朋友合股做民宿生意，更正式在內地定居。相隔短短兩年，民宿終於開分店，萬綺雯在社交平台公布喜訊：「歡迎來到宿里第二家店：南京響堂宿里。」



萬綺雯現時在內地定居，專心打理民宿生意。（微博@老R工作室）

據知萬綺雯原本是擔任民宿的代言人，之後才正式入股，升格做老闆娘。首間民宿位於有「十里畫廊」之稱的莫干山上皋塢村，有山有水，環境清幽，由奧地利著名設計師Genco Berk操刀設計，以現代及復古工業風為主。而新店就位於南京響堂村，同樣景色宜人，今次就以法式度假風為主，由同一位設計師操刀，身為老闆娘的萬綺雯更親身上陣宣傳。相中所見，萬綺雯換上多套不同風格的靚衫，充滿度假風情，當中身穿藍色薄紗長裙的她，坐在泳池邊歎雞尾酒，大騷招牌42吋長腿，相當搶鏡！

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萬綺雯在民宿內的不同區域留影，一時漫步於花園，一時又在露台睇風景，畫面十分養眼。一向保養得宜的萬綺雯，無論樣貌是身材都零走樣，仍如少女，完全看不見歲月痕跡，網民紛紛留言激讚！為了打理民宿生意，萬綺雯長期在內地生活，她曾在接受傳媒訪問時直言十分享受現時的生活：「我合約到期，多自由，我喜歡做的事情我說了算。我沒有大的目標，覺得開心就好了。你給我看看花花草草，我開心。」生活寫意！