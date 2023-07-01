傳姜濤與御用髮型師秘戀一年　同遊日本被影到咀嘴令地下情曝光

現年24歲的MIRROR成員姜濤入行近5年，曾在2021年與合作拍攝ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》的女團成員Candy Wong（黃曦誼）傳出緋聞，不過雙方否認戀情。今日（1日）突然有報道指，姜濤在去年初拍攝劇集《季前賽》時，已經與MIRROR御用髮型師Lydia Yung撻着，兩人自此一直發展地下情。今年3月姜濤到日本工作時，Lydia亦有同行，因而兩人被指寓工作於拍拖，有指姜濤順道為女友慶生，情到濃時更偷錫Lydia，但就被粉絲拍下照片，不過經理人公司高層即以高價「買斷」咀嘴相，為求力保姜濤「A0」之身！



姜濤曾在2021年與合作拍攝ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》的女團成員Candy Wong（黃曦誼）傳出緋聞。（IG@keung_show）

MIRROR御用髮型師Lydia Yung。（IG@lydiayung_）

據報道指，兩人在拍攝《季前賽》時表現曖昧，姜濤全程望實Lydia，而在Lydia幫他搽防曬時，姜濤即開心甜笑，兩人更互相打鬧，十足十熱戀中的情侶。其實自MIRROR成軍後，一眾成員的髮型都由Lydia打理，翻查他們的社交平台，亦可發現蛛絲馬跡。早在2021年8月，姜濤曾上載一段用玩具槍嚇人的短片，片中所見，姜濤將玩具槍對準Lydia，嚇到Lydia縮在角落，更狂呼：「你唔好過嚟呀，走開呀！」接着姜濤問她：「你覺得我點呀？」Lydia即講道：「好靚仔，全世界最靚仔，唱歌又好聽。」但姜濤仍不放過她：「唔夠，唔夠。」而在姜濤轉身時，Lydia即趁機上前拍打他的背脊反擊，十足十打情罵俏。

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Lydia與MIRROR各成員都相處融洽。（影片截圖）

此外，有指今年3月姜濤與Lydia同遊日本，當時姜濤曾Post出與工作人員的大合照，疑似Lydia亦有出現，默默站在後排十分低調。而在同一時期，姜濤更出現在Lydia的IG限時動態，他更對着鏡頭不停擺Pose，做出各種鬼馬表情，不少「姜糖」都直言有重拾初戀的感覺，想不到姜濤此舉原來更像是向Lydia傳情！而近日討論區已流傳姜濤拍拖的傳聞，有網民Post出姜濤與Lydia在片場身穿情侶外套的照片，更大爆Lydia一起去澳洲，參與姜濤的家族旅行。

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姜濤激瘦鬼馬「現身」髮型師限時動態 姜糖：重拾初戀感覺