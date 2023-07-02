靈戲逼人｜張振朗唱插曲獲讚中年好聲音　劉穎鏇嘆演粵劇超乎想像

由王偉仁（Simon）監製、譚翠珊編審的《靈戲逼人》，將接棒《隱門》由7月3日起逢周一至五晚8點半翡翠台播映，主要演員包括張振朗、龔嘉欣、劉穎鏇、阮浩棕、吳子冲、蔚雨芯、李成昌、江欣燕、謝雪心、阮嘉敏及魯振順等。

張振朗是次獻聲為《靈戲》獻唱插曲《似夢迷離》。

齋睇插曲MV，都感受到呢段人鬼戀有幾咁浪漫。

曾強調自己熱愛唱歌的張振朗，是次獻聲為《靈戲》獻唱插曲《似夢迷離》，並夥拍《聲夢》首屆畢業生潘靜文（Sherman）合唱，獲讚「中年好聲音」之餘，更被指與知名音樂人Johnny Yim「撞頭」，另還有網民搞笑「召喚」龔嘉欣加入獻聲：「佢唱過《愛情故事》（《香港愛情故事》插曲）唔差。」

劉穎鏇（左起）、吳子冲及阮浩棕嘅演出值得大家關注。

《靈戲逼人》除了張振朗和龔嘉欣的人鬼戀值得關注，亮點還有新生代演員，包括阮浩棕、劉穎鏇和吳子冲，分別飾演同樣熱愛粵劇的方浩東、葉敏敏及呂智傑，三人不畏艱辛及長輩反對，共同創立粵劇戲班，追夢過程青春又勵志。今年一口氣有三套劇推出的浩棕，無論是《隱形戰隊》的癲喪「鏗少」、或《隱門》的暖男好細佬「張逸風」均累積正評，獲網民讚可塑性高，不說也不知道「鏗少」及「逸風」是同一人。今次浩棕再轉「畫風」飾演熱血追尋粵劇夢的浩東，造型再度與之前大不同；為了突出角色熱血及年青感，浩棕事前特意操大隻及曬黑，相當用心。

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劇中會擔任文武生的浩棕將大晒粵劇功架，對此他受訪時透露有特意上堂學習粵劇基本功，並坦言是一大挑戰：「慶幸現場有心姐（謝雪心）可以請教，劇組亦有搵嚟一位文武生到現場幫忙指導。好記得其中一場大戲場口，呢位文武生讚我有天分演到大戲嘅味道，嗰刻都幾有成功感！」繼在《隱門》與劉佩玥演情侶，浩棕今次再與劉穎鏇飾演一對，升呢「新一代女神收割機」。談到與劉穎鏇合作，浩棕笑言：「最初覺得佢唔係好講嘢有啲高冷，後來發現原來只係佢怕凍，喺廠入面凍到唔願出聲！」

老戲骨李成昌＋謝雪心都有粉墨登場。

老戲骨李成昌＋謝雪心都有粉墨登場。

劉穎鏇之前在《超能使者》及《隱形戰隊》中打得又睇得贏盡眼球，今次在《靈戲》中飾演二幫花旦兼動作替身演員的她，坦言事前從未接觸過粵劇：「從來冇想像過自己會演粵劇，事前都有專誠搵唱開大戲嘅Auntie請教唱粵劇腔同埋造手，現場亦有師傅指導同調整我嘅動作，希望盡量模仿到個神韻。」穎鏇又大呼化粵劇妝有新鮮感：「每次整頭加化妝都起碼要兩個鐘，唔單止化妝好特別，就連黐頭髮都好得意，會用一啲植物去整到個假髮好黏。其實落妝都唔太難，但要慢慢咁捽走啲色。」

劉穎鏇飾演二幫花旦，佢嘅粵劇妝係咪好大驚喜呢？

穎鏇呢個造型好有仙氣。

好清純！

化了粵劇妝的劉穎鏇，更令人有煥然一新感覺，新鮮感十足。提到劇中動作場口，她直指與之前的打戲有分別：「相比之前嘅埋身打鬥，今次主要係挑戰揸住劍嚟打，都有一定難度。」至於曾在《新四十二章》中挑戰邪氣Ronald的吳子冲，今次在《靈戲》中一改Cool爆形象飾演戲班樂師呂智傑，熱愛靈探的他更會鬧出不少搞笑事。