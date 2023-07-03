Jeremy@MIRROR抵東京拍香水宣傳照　烈日下街頭影相似足貴族王子

MIRROR成員Jeremy（李駿傑）早前為法國品牌旗下的唇膏系列拍攝宣傳照，引起極大迴響，得到許多「Unicorns」（Jeremy粉絲專稱）大力支持並不斷敲碗，期望再次在不同產品類別擦出不同花火，例如香水。近日該品牌再邀請 Jeremy一同衝出香港，專誠飛往東京，為花草水語系列拍攝新一輯宣傳照。

MIRROR成員Jeremy（李駿傑）為香水飛往東京拍攝宣傳照。

是次拍攝Jeremy 再次突破以往造型，化身日劇男主角遊走東京大街小巷，散發街頭貴族氣息，盡顯華麗與日常結合之美。Jeremy感謝品牌邀請說：「今次仲要飛到去日本，一個我好鍾意嘅地方，希望呢輯相大家都會咁鍾意！」

Jeremy化身日劇男主角遊走東京大街小巷。

烈日下直踩12小時仍毫無怨言 展現專業與童真一面

這次拍攝選址東京街頭，拍攝當日烈日當空，人來人往，團隊工作人員都大汗淋漓，但Jeremy 為求效果完美，即使被要求以高難度角度拍攝，也奮身在酷熱的木凳鐵扶手上拍攝，保持其一貫的專業，展現最美神態，可見Jeremy對作品的要求。

貴族氣息！

其後，拍攝團隊前往一條充滿花草樹木的街道，群花綻放，猶如城市中的小花園，Jeremy 亦難擋大自然的美，被各種嬌俏的花兒吸引，趁著工作人員準備期間，忍不住在花叢間舉起「臉頰愛心」手勢與現正盛開的繡球花拍照，笑得燦爛亦突顯其赤子之心。

Jeremy香水哲學 尋找「Garden in the City」 最愛酸酸甜甜?

拍攝當天陽光普照， Jeremy說道：「依家夏天我就最鍾意柑橘調，尤其係橙、甜橘呢類，因為味道清新，酸酸甜甜，同時俾到人如陽光照射住的感覺。我今日就用了最鍾意的清翠橙花EDP （Nerolia Vetiver Forte），這款香水有無花果香味融入橙花之中，如帶我置身夏日花園，好Refreshing，不知道蜜蜂蝴蝶會否以為我是花飛過來呢﹖！」

好靚仔。

Jeremy 坦言近年才開始有噴香水習慣，覺得香味是造型的一部分，選擇不同香水配合當日的裝束打扮令整體感覺更加完整。Jeremy私心分享另一款常用的柑橘調是陽光甜橘EDP （Mandarine Basilic Forte），帶有甜橙同埋檀香木氣味，就似走入果園，令他心情愉快。

同花影相。

今次推出的香水系列主打花草清香，無論我們身處香港抑或東京，甚至世界任何一個城市，它也令我們置身於花園中，就像今次拍攝主題「Garden in the City」，感受大自然之美，就如Jeremy是次東京之行便與大家一起忘卻城市的煩憂，踏進只屬於「李」的花圃。

Jeremy近年才有噴香水習慣。

「走鬼」式拍攝 化身日本禮貌大使 保護團隊安全 獲工作人員盛讚

其中一個主要的場景在日本的馬路，在車來攘往的街頭，拍攝必須把握著沒有車的短短幾秒，在這「走鬼」式的拍攝當中，Jeremy 也發揮其高水準的姿態，立刻恢復拍攝狀態，讓攝影師捕捉其帥氣的面容。而每當有車或行人經過時，Jeremy 總會第一時間向路人以日語說出「すみません」（不好意思的日語），並主動示意工作人員返回到安全的位置，彷如大哥哥保護團隊的安全；每當工作人員熱烈討論的時候，Jeremy 也會提醒團隊保持安靜，以免影響當地居民，讓工作人員不禁盛讚其貼心與窩心。

Jeremy公園玩。

創作靈感無處不在 身處東京街頭卻心繫音樂作品

即將舉行首次個人演唱會的Jeremy 雖然身處日本拍攝宣傳照，但仍然心繫其音樂創作。走到東京的一個球場時，球場正中有一棵大樹，環境詩情畫意，十分優美，Jeremy 直言：「哇！呢度環境好優美 好MVable啊！令我回想起之前拍MV時都聞過另一個香水系列，呢個香水系列唔止係香水咁簡單，完全係一個藝術品，好希望可以將呢啲靈感擺喺舞台同埋之後嘅新歌度，大家再期待吓喇！」