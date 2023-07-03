74歲謝賢前妻甄珍激罕現身姜大衛聚會　偕子神隱一年近況超佳

現年74歲的台灣息影女星甄珍是謝賢（四哥）前妻，去年與兒子章立衡（原名劉子千）傳出失聯消息，幸好最後是虛驚一場。早前有消息指有人見過甄珍，指其雙腿纖細，身體看似頗為虛弱，情況令人擔憂。

四哥第三位公開承認的女友是甄珍，後來甄珍遇上劉家昌，四哥亦放手讓甄珍追尋幸福，以另一方式給予對方愛護。

不過神隱一年的甄珍近日激罕現身友人聚會，看來已回復精神。姜大衛日前與6、7月生日之星飯聚，今日（3日）他於Instagram分享合照，甄珍穿上紅色上衣，坐在C位，氣色紅潤，笑容滿臉，健康狀況看來不錯。

甄珍與兒子章立衡（劉子千）以及前夫劉家晶。(中時圖片)

兒子章立衡站在後排，他戴着眼鏡，身穿T恤，兩母子狀態看上去也不俗，終於令人放下心頭大石。桌上放了四個大蛋糕，與眾多壽星一起慶祝，非常熱鬧。

甄珍與章立衡（劉子千）。（視覺中國）

甄珍24歲遇到初戀謝賢，1974年結婚，喜訊也在不久後被爆出。當年已婚劉家昌早已對甄珍心存愛慕，更追甄珍追到日本，讓謝賢超激氣，心結愈滾愈大下走上離婚一途。後來甄珍與劉家昌逐漸走近，終抱得美人歸，並誕下章立衡。可惜劉家昌婚後因事業發展不順沉迷賭博，更疑似偷食，甄珍受不了提出離婚。多年後甄珍已看開往事，接受內地節目《魯豫有約》時坦言再來一次，她不會再一時之氣下與謝賢離婚，更大讚謝賢善良厚道。

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