Lucy李元元出新書搞簽名會　媽咪被指借女搵錢：是我的勇敢

藝人李璨琛與梁志瑩（Sophia）的大女李元元（Lucy）日前推出新書《露西的微笑》，星期日（2日）更在尖沙咀一個商場舉辦簽名會。年紀輕輕的Lucy吸引到不少的粉絲到場支持，粉絲數量更誇張到逼爆商場，可見Lucy的吸引力。

藝人李璨琛與梁志瑩（Sophia）的大女李元元（Lucy）日前推出新書《露西的微笑》。(ig@lucy.is.good)

Lucy當日化好妝及穿著一身的白色連身裙見粉絲，媽媽Sophia在台上講解書本的資料時，Lucy乖乖坐在媽媽前面。之後簽名Lucy在爸爸李璨琛協助下在書上蓋印，過程中Lucy都十分乖巧，沒有「扭計」，與粉絲合照時亦一如既往擺出不少的搞怪表情。

Lucy都十分乖巧，沒有「扭計」，與粉絲合照時亦一如既往擺出不少的搞怪表情。(ig@lucy.is.good)

Sophia透露剛好有出版商主動聯絡她，而她日常為Lucy亦拍下不少照片，所以便成事了，Sophia亦力求完美，所以嚴格監控書本的品質，最近的版本因為色溫不對，所以全數銷毀。Sophia昨日（3日）在社交平台發長文表示對Lucy首個簽名會的感想：「由開IG笑笑女兒寫無聊事暗爽，意外地吸引來自世界各地的粉絲（沒有開玩笑，有一個是伊朗人😅），然後帶着女兒去拍廣告，上月出了本名為《露西的微笑》的書，到昨天順利舉辦了兩場簽書會，真心『完全冇諗過會變成咁！』原來我的無聊竟可以變得如此有聊！ 」

Sophia透露剛好有出版商主動聯絡她，而她日常為Lucy亦拍下不少照片，所以便成事了。(ig@lucy.is.good)

Sophia亦多謝一群幫忙的人：「最開心是認識了不少真心的新朋友！而這些新舊朋友充當昨日的工作人員，超級仗義放假也來幫忙。因為簽書會有200個quota，要重複做同一件事200次，工作人員(我的義氣仔女)需要向準備簽書的在場人士重複講同一番說話200次(keep袋部and排隊部)，或者做同一個動作200次(影相部)😆😆😆，真心respect🤟🏼有隊形之餘還被讚超有禮貌及耐性，這班神隊友，在老細連開工利是都沒有仍有如此專業的服務態度😂，老土亦要説句多謝和感恩🌈。」

Sophia亦多謝一群幫忙的人。(ig@lucy.is.good)

至於一直都有不少網民說Sophia臉皮厚，因為不停借助Lucy來賺錢，她對於這個指控亦有特別提到：「很多人說我利用你去賺錢，有人更說我是無恥至極。我認為，到現在我還站在這裏跟大家說更多的話，是我的勇敢！」

一直都有不少網民說Sophia臉皮厚，因為不停借助Lucy來賺錢。(ig@lucy.is.good)

梁志瑩全文如下：

由開IG笑笑女兒寫無聊事暗爽，意外地吸引來自世界各地的粉絲(沒有開玩笑，有一個是伊朗人😅），然後帶着女兒去拍廣告，上月出了本名為「露西的微笑」的書，到昨天順利舉辦了兩場簽書會，真心”完全冇諗過會變成咁！”。原來我的無聊竟可以變得如此有聊！



因為Lucy，老母我除了賺到額外的搵錢機會，最開心是認識了不少真心的新朋友！而這些新舊朋友充當昨日的工作人員，超級仗義放假也來幫忙。因為簽書會有200個quota，要重複做同一件事200次，工作人員(我的義氣仔女)需要向準備簽書的在場人士重複講同一番說話200次(keep袋部and排隊部)，或者做同一個動作200次(影相部)😆😆😆，真心respect🤟🏼有隊形之餘還被讚超有禮貌及耐性，這班神隊友，在老細連開工利是都沒有仍有如此專業的服務態度😂，老土亦要説句多謝和感恩🌈



非常感謝你們昨日的支持，每個人來到身邊，我都深深被那份真摯打動！這五年間，無數次被人刻意曲解，一路上仍然有您們願意打開這扇門去理解我堅持背後的真正意義，在台上說到這裡，然後望到台下每一個人都默默在聽、有些甚至連眼框都頃刻紅了，當時心裏想到能被理解並非必然，鼻子一酸頓被感動，覺得自己很是幸福！



李元元，你確是媽媽的驕傲！一個五歲的小朋友可以頂住做同一件事200次！前個幾星期已經開始教育她為什麼要這樣做。我跟她說：「你盡力而為啦！想簽就簽！唔想簽你就可以貼你自己畫嘅貼紙或者吸印仔俾佢地都得！佢哋收到會好開心㗎！」然後她問:「媽媽～點解佢哋會好開心呢?」我:「佢哋咁鍾意你，然後你咁做就好似親手整緊啲小禮物送俾佢哋咁，你令到佢哋咁開心,你自己唔開心咩?」然後她認真想了一想，點頭回道：「嗯～都係！」這個小人仔，昨天，我認為她是有抱着這份愛，在默默堅持着🌈



簽書會終於順利圓滿結束，因為有您們，我們才可以一步一步往前走。能擁有這份微妙的緣份，心裡的悸動絕非筆墨能形容。



最後我還是想引用書中後記最後一句來完成此文：



「很多人說我利用你去賺錢，有人更說我是無恥至極。我認為，到現在我還站在這裏跟大家說更多的話，是我的勇敢！”」



再一次感謝您們，替我的人生寫下這樣精彩的一頁

