黃心穎師奶Look與男友泥鯭現身慶生宴　一張相再洩李昭南神秘男友

現年34歲索女ViuTV藝人李昭南（Mishy）樣靚身材正，過去曾與吳浩康拍拖，此後再未傳出新戀情。今日有報道指，原來Mishy近日秘密戀上歌手方皓玟的音樂監製許創基（Jeffrey）。

Mishy李昭南樣靚身材正。（IG：mishyfish）

報道指，Jeffrey於社交網分享慶生照，飯局中Mishy繑着男友手親密合照，大放閃光彈。生日飯局中有前無綫（TVB）藝人黃心穎及其男友RubberBand鼓手泥鯭，以及商台DJ謝茜嘉。

Jeffrey同方皓玟合照。(IG@huichongkee）

據指，Mishy將戀情收得好埋，但仍難掩愛意，今年5月在Instgaram曬出短片，片中她與一隻黑白色小貓玩拋球，Mishy稱讚：「我個囝係全世界最最最叻㗎。」而個「囝」的爸爸正是Jeffrey，他不時分享與愛貓相處點滴，屋內布置同Mishy玩貓的地方一樣。翻查Jeffrey Instagram，原來他早前似乎已忍不住愛意，上載疑似同Mishy的甜蜜合照曬愛。報道指兩人在一次合作中撻着，Mishy單曲《長髮》音樂監製正是Jeffrey。

黃心穎。（IG圖片）

而黃心穎以一身樸素「師奶Look」出席慶生飯局，All back兼配以長袖褐色上衣，相當低調。男友泥鯭搭住女友膊頭，展示與女友的甜蜜，看來兩人早已到了不用精心打扮，用最真實自己面對對方的階段，感情令人羨慕！

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黃心穎做跟得女友陪泥鯭海外開騷：