陳展鵬美國開演唱會竟然賣呢個價　極受歡迎門票已賣出九成

陳展鵬當年參加無綫藝員訓練班入行，雖然是演員出身，但其實他都有一個歌手夢：1998年有幸被寶麗金唱片公司簽約成歌手，期間都出過4首單曲，可惜1999年寶麗金被美國環球唱片收購，歌手夢碎，連「一片歌手」都稱不上！他講過唱歌是其減壓的方法之一，雖然好想出專輯，但就認為唔夠歌，又認為如果整場演出只是唱別人的歌，會少了點感覺。

陳展鵬有一個音樂夢。（資料圖片）

陳展鵬在社交平台宣布，他將會在8月6日於美國西雅圖舉行演唱會，門票票價分好多種，最貴是美金129.99，大約是港幣1000元，而最平的票種則賣美金79.99，大約港幣620元，價格竟然也不貴。陳展鵬人氣高，在美國一樣受歡迎，門票其本上已賣出九成，還有一個月開騷只剩餘少量門票。

陳展鵬將會在8月6日於美國西雅圖舉行演唱會。（IG圖片）

陳展鵬演唱會只剩餘少量門票。（官方圖片）

其實在2002年陳展鵬跳槽亞視時，雖然主力拍電視劇，但都唱過不少劇集主題曲，不過多數是合唱歌。講到最為人熟悉就是2004年與陳秀雯為劇集《愛在有情天》合唱《註定》，之後幾乎每一年都有為劇集獻唱，至2007年，亦即是佢在亞視的最後一年，就與小雪為劇集《靈舍不同》合唱！

近年陳展鵬專注在戲劇方面，演技大獲好評。(《隱門》截圖)

2008年，陳展鵬再重返無綫，但就要相隔5年才能唱劇集主題曲，2012年《衝呀！瘦薪兵團》是他第一首為無綫主唱的主題曲，但仍是合唱歌曲。直至等到2014年《單戀雙城》及《張保仔》以及hit爆的《城寨英雄》中先可以獨唱。

在馬來西亞陳展鵬都有極大粉絲群。（螢幕截圖）

Phoebe與陳展鵬在2018年結婚。（IG@smyphoebe）