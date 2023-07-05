何猷啟前妻齊嬌離婚後依然富貴　每月豪花逾7萬打保養針駐顏

已故賭王何鴻燊三房兒子何猷啟在2020年宣布與齊嬌離婚，結束短短兩年的婚姻關係。離婚後齊嬌曾一度帶着兩個囡囡回到上海娘家生活，直至去年年尾低調回港，並重新活躍於社交平台。而齊嬌離婚後生活依然富貴，經常周遊列國歎世界，日前她就去了日本旅行，除了大玩特玩之外，原來她此行更豪花過百萬日元體驗貴族保養針，相當大手筆！



去了日本旅行。（IG圖片）

據知齊嬌出身內地，曾從事教育及金融工作，被外界封為「金融之花」，她與何猷啟是經由朋友介紹認識，兩人在2018年於海外註冊結婚，婚後育有兩女。（IG圖片）

齊嬌在社交平台分享心得，她寫道：「傳說中好萊塢女星都用的貴族保養針？這次去日本特地感受了一下每月保養的一款貴族保養針，可以選擇點滴和直接注射部位兩種形式。我選擇了兩個都進行！將抗老抗衰進行到底。」相中所見，齊嬌除了接受靜脈注射之外，還曬出多樽含NMN（Nicotinamide mononucleotideβ-煙醯胺單核苷酸） 的注射針劑，可有效延緩至逆轉衰老及保持活力，收費130萬日元（約70,475港元）。

貴婦保養。（小紅書圖片）

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雖然價格不菲，但齊嬌就認為非常值得：「不僅僅是為了漂亮，而是擁有一個強健的體格去保護你愛的人，以及等你的娃長大了的時候你還可以陪她們去追風而不是佝僂老太，世界美景都無法陪伴孩子去看了。所以，身體是第一位的，任何投資都沒有投資自己更重要！」事實上已為兩女之母的齊嬌的確保養得宜，五官愈見精緻，顏值大升級，身形依然苗條，她更經常以短裙或短褲上陣，大騷好身材！

經常以短裙或短褲上陣，大騷好身材！（IG圖片）