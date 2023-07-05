愛回家｜楊明演白彪私生子「虹豆沙湯遠」　形象正氣戅直搏翻身

無綫（TVB）處境劇《愛．回家之開心速遞》一向都是收視及口碑最好的劇集，基本上出現於劇集的演員都成功入屋，但最近就因為一位演員的加入令不少觀眾說要「棄劇」。

最近就因為楊明的加入令不少觀眾說要「棄劇」。（葉志明 攝）

早前楊明高調「重回」劇組，觀眾指即使楊明於劇所扮演的角色有多麼的討好，都立即令他們寧願棄劇都不想再追看。楊明早前接受訪問時亦有表示自己還未出場及不清楚觀眾要棄劇，也許自己出場後，觀眾會改觀，有不同的觀感。

楊明話係何啟南帶佢返嚟。（葉志明 攝）

前日（3日）是楊明正式在《愛．回家》登場，他在劇中飾演雷公（白彪 飾演）的私生子「虹豆沙湯遠」，他角色是一位正氣戅直的男生，與以往他所演的角色有很大的反差，有指TVB希望以這個角色成功翻身，一改以往的形象。

有指TVB希望以這個角色成功翻身，一改以往的形象。(《愛．回家》截圖)

劇情講到白彪向阿John（何啟南 飾演）透露當年於吳多國沙漠流浪，遇險時獲得「奮世疾族」的華金公主所救，白彪獲族長將女兒許配給他，之後因戰事而離開，後來才知道金公主為他誕下楊明。何啟南怕利益會因此而被削弱，所以他便找來騙子（謝可逸 飾演）冒充私生子，但最終被白彪識破，然後要脅白彪，楊明在尾段出現時以英勇姿勢打走謝可逸，但就未有與白彪相認。

何啟南怕利益會因此而被削弱，所以他便找來騙子（謝可逸 飾演）冒充私生子。(《愛．回家》截圖)

楊明在尾段出現時以英勇姿勢打走謝可逸，但就未有與白彪相認。(《愛．回家》截圖)

而昨日（4日）一集亦未見楊明繼續出場繼續他的身世之謎，要多等兩天，到星期四（6日）楊明才會繼續出現，並將會講出自己來港的原因。