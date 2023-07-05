The Idol︱黯然收官被批史上最差作品　Jennie處女角淪最無謂角色

BLACKPINK Jennie有份出演的美劇《The Idol》（偶像漩渦）日前（2日）完播，劇集不但被刪減一集提早結束，遭外國傳媒狠批為史上最差作品，Jennie在當中飾演的「Dyanne」一角更被選為全劇最無謂角色。



《The Idol》被批史上最差作品。（影片截圖）

《The Idol》剛在週日大結局，Lily-Rose Depp飾演的女主角「Jocelyn」最終強硬起來，不擇手段地守住了自己巨星的地位，而Jennie則與成名計劃擦身而過。Jennie的新歌計劃被叫停，她用了一分鐘表達了由期待到無奈，再到失望的感情，是相當考演技的一部分。《The Idol》由原來的6集變5集，外國傳媒批評為史上最差作品。除了女主角演技不夠扎實外，內容低俗，多次惹來性暗示爭議成為了致命傷。

Jennie最後一集大曬演技，一分鐘內轉換多種情緒。（影片截圖）

點撃睇Jennie最後一集表現：

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此外Jennie亦慘被外國傳媒選為全劇最無謂角色，媒體表示「Jocelyn」和「Dyanne」之間的明爭暗鬥不夠深刻，作為觀眾感受不到二人關係的緊張感。有人提出「Jocelyn」作為巨星，一般不會對仍是新人的「Dyanne」感到威脅，劇情也沒有將「Jocelyn」的嫉妒充分表達。最後Jennie草草拋下一句「是Jocelyn搞事吧？」就離開，這亦沒有帶出「Dyanne」對追夢的懇切，質疑角色的必要性只為利用Jennie的人氣做宣傳。

外媒覺得Jennie的角色可有可無，質疑只為利用她的人氣做宣傳。 （IG/@lilyrose_depp）

點撃睇Jennie於第三集的熱舞部分：

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《The Idol》（偶像漩渦）播出後批評不斷。（影片截圖）

點撃重溫Jennie備受批評場面：