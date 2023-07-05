33歲JW王灝兒傳移情別戀朱敏瀚　破產男友一舉動反證未分手

現年33歲的JW王灝兒與12億男朋友葉韋彤（Tarzan）感情穩定本來等嫁，惟去年男友的家族生意被債權入稟申請破產，令豪門夢碎！早前有傳JW因拍《痞子殿下》與朱敏瀚而日久生情，但JW因男友破產而不忍離開，劇集開拍續集，2人又重回親密關係。上周，JW與陳瀅、朱敏瀚啟程赴泰國清邁拍攝真人騷節目時，JW在IG Story分享在飛機上的開心片段，見朱敏瀚不避嫌輕倚在JW肩膊，表現甜蜜儼如一對熱戀情侶，並加了"Here We Go"字眼，被指疑似官宣「戀情」。

朱敏瀚不避嫌輕倚JW肩膊。（IG@jwchubz）

二人被指疑似官宣「戀情」。（IG@jwchubz）

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昨日（4日）JW在IG再次分享泰國的靚相並剪輯成短片，見她在不同地方嘆咖啡，還穿上泳衣浸在泳池中，連後join的周嘉洛亦有現身。短片引來JW男友Tarzan高度關注，他自從家族生意陷入危機後，已有一年多絕跡社交平台，但傳出女友移情別戀，神隱多時的他激罕在短片上給Like，似乎是想反擊分手流言，力證感情不變。

陳瀅浸住水嘆咖啡。（IG@jwchubz）

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31歲的朱敏瀚去年底回復單身，與2017年華姐冠軍余思霆結束3年情。有報道指二人分手的真正導火線是朱敏瀚於2021年拍攝TVB劇《痞子殿下》時暗撻同劇女演員，周嘉洛和陳瀅早已傳是一對，JW即成最大嫌疑人。

余思霆係台灣辣妹。（IG@余思霆）