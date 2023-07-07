TVB綠葉王努力經營抖音兩年　直播得35人睇依然專業唱下去

近年不少藝人都積極打開內地市場，即使在香港名氣不是很大，但只要你努力經營，相信網民都會看得到你的誠意。今次講講一位TVB綠葉王，她開抖音已經有兩年時間，每隔幾天就會出片，而且還會開直播跟網民互動，其中有一次直播間只有35人，但她依然專業地繼續唱歌和傾偈，非常有心！

呢位綠葉王就係區靄玲。（片段截圖）

這位綠葉王就是區靄玲，近幾年都在無綫飾演過很多角色，但並不搶眼。曾改名區凱鈴或區靄珊的她是亞視第一期藝員訓練班畢業出身，不過只留了幾年時間便離開亞視北上發展，可惜在中國只拍了一部電影，之後便退出了娛樂圈轉行做保險。在保險界打滾了十年，之後又再戰娛樂圈，在2010年後加入了TVB後便一直到現在。

當年都幾靚㗎。（網上圖片）

除了是一位演員，她還兼職做埋歌手出唱片，2016年推出唱片專輯《歌演聲星．區靄玲 - 當年情 新曲+精選》，更在參與電影《雛妓》。而她曾經是羅浩楷的女朋友，拍拖數月便分手，她曾經接受訪問說這個前男友間接令她事業清袋，因為羅浩楷在與她分手後，竟將她的內衣亦給雜誌拍照，區靄玲回想當年因此形象插水，亞視不跟她續約，本身有唱片公司找她出碟亦告吹，所有幕前工作全部突然消失，才轉行做保險。