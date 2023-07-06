李玟Coco去世｜人緣極佳眾星悼念　黃曉明：對朋友永遠義不容辭

歌后李玟（Coco）昨 (5/7) 夜驚傳死訊，終年48歲，其胞姊李思林在社交平台證實消息，並發放訃聞，希望歌迷記得李玟的標誌性笑容。消息指李玟於7月2日在位於港島的寓所輕生，其後由救護車送往瑪麗醫院搶救，一直處於昏迷狀態，延至昨日中午離世，令家人悲痛萬分。Coco在圈中人緣一向極佳，她離世的消息經證實後，大班藝人都紛紛發文悼念她。

李玟於2023年7月5日與世長辭。（IG@cocolee）

中港台三地的藝人都有發文抒情不捨Coco離世之情，當中包括林俊傑、郎朗、李宇春、任家萱Selina、陳嘉樺ella、張杰、張韶涵、張信哲、A-Lin、陶喆以及黃曉明等等。

黃曉明發長文寫道：「剛得到消息的時候大腦一片空白，我以為是跟我開了一個大玩笑，到現在我還是懵的，我真的沒辦法相信Coco已經離開我們了……13年的時候Coco、紅姐、偉忠哥還有我一起錄夢之聲，那時候的歡聲笑語好像還是昨天的事。從認識Coco到現在，她一直像小太陽一樣照耀著周圍的所有人，每次見到她都會被她的笑容感染。她那麽開朗活力又樂於助人，對朋友的事情永遠義不容辭，有一次我參加另一檔節目需要幫幫唱，我就給Coco發信息說能不能來幫幫我，她毫不猶豫就答應下來，然後盡心盡力地幫我完成演出。」

平時她總是對每個人都報以微笑，堅強樂觀好像沒有什麽可以打倒她，當朋友需要她的時候她都願意伸手。現在想起來，她是希望大家都能開開心心的，所以才會選擇將痛苦都藏在心底，將陰影都留給了自己。

Coco，希望你好好休息，一路走好。我們大家都很愛你，我們會永遠想你的！同時也希望大家都能珍惜自己，希望每個人都能健康開心幸福🙏」

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