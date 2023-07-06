徐冬冬曬照長文鼓勵大家做自己　「何必為符合大眾審美去改變」

內地女星徐冬冬向來敢怒敢言，憑藉真實直率的性格圈粉無數，且從不販賣身材及外貌焦慮，大方公開體重，展示真實照片，包括拜拜肉、肚腩等，面對質疑也從不妥協，非常堅持自我，日前更特別發長文表達個人審美，即刻引起熱議。



徐冬冬非常直率。（微博@徐冬冬）

徐冬冬在文中寫道：「來自120斤決定不減肥的女演員生圖照片。天生國字臉方臉，顴骨高，下頜方，長相不溫婉但內心溫婉……」她坦言年輕時曾因方面遭到很多劇組拒絕，所以曾想過整容，但有一次在人群中看見媽媽的臉，改變了她的想法：「我發現我就是她這樣的臉型，她走在人群中是那樣的特別，特別有氣場特別有態度，特別的她生出了特別的我，我們每個人生來都是不一樣的，也許這就是我們每個人與眾不同的樣子吧。」文末，徐冬冬表示：「未來我會把我的國字臉突出到底，我們何必一定要符合大眾的審美去改變自己呢？不必介意別人怎麼評價你的樣貌，因為這個世界總會有懂得欣賞你的人，眼裡有你，心裡有你。」並附上9張照片，鼓勵大家做自己。

徐冬冬全文。（微博截圖）

對此，網友都紛紛留言支持：「好真實的女明星」、「你怎麼那麼惹人愛呢」、「太喜歡冬冬姐自信優雅的氣質了，我也要向你看齊，做最美的自己」等。

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