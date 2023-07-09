李玟去世｜網紅爆CoCo老公不是商界精英　未財富自由年薪無300萬

樂壇天后李玟（CoCo）在7月5日離世，終年48歲，消息震驚各界，CoCo的加拿大籍富商老公樂裕民（Bruce Rockowitz）亦成為外界關注焦點。Bruce曾在2010年和2011年被美國權威雜誌評為世界50大CEO，外傳身價高達20多億港元，不過近日就被踢爆並非富豪，CoCo家姐李思林更直斥妹夫靠CoCo上位！



李玟同家姐李思林感情好好。（IG圖片）

有一位從事金融行業的網紅拍片起底Bruce，並指Bruce不是網傳的40億富豪。（影片截圖）

現年65歲的Bruce在美國波士頓長大，在大學時期輟學來港打網球，擔任網球教練期間認識了不少上流社會人士，當中包括當時的利豐集團主席馮國經。1981年Bruce與同為加籍的「蘭桂坊之父」盛智文共同創立成衣貿易公司，賺到第一桶金，2000年，利豐以22億美元收購了該公司，而Bruce亦加入利豐，並在2011至2014年擔任集團CEO。2014年利豐將旗下業務分拆成利標品牌上市，Bruce成為利標CEO。根據台灣媒體報道，日前有網民公開Bruce的公司資料，但李思林隨即否認：「這不是他公司了，已經被人家撤職了很久。這公司真正的老闆馮氏也被害慘了，你們不要打錯電話。」似乎暗示另有內情。

日前有網民公開Bruce的公司資料，但李思林隨即否認。（微博截圖）

CoCo同Bruce當年豪砸1.5億港元在香港一連兩日舉行世紀婚禮，但近日有報道指整個婚禮的使費其實由CoCo所出。（視覺中國）

報道中指，日前有一位從事金融行業的網紅拍片起底Bruce，並指Bruce不是網傳的40億富豪，也沒有實現財富自由，更不是商界精英，她指翻查資料顯示，2003年Bruce的資產剛過千萬，現時年薪不過300萬港元，相比之下，CoCo就更為富有。CoCo同Bruce當年豪砸1.5億港元在香港一連兩日舉行世紀婚禮，但近日有報道指整個婚禮的使費其實由CoCo所出。雖然未知該網紅所講是否屬實，但仍有不少網民留言表示戥CoCo不抵，CoCo二家姐李思林亦有留言表示：「你是解釋最清楚的人，是我妹妹一手把他捧上去富豪榜，為他拉攏自己的關係上位。」可見她對妹夫Bruce甚為不滿。

李思林直斥妹夫靠CoCo上位！（網上截圖）

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其實自CoCo傳出輕生消息以來，外界紛紛指責Bruce，認為全因他多次出軌，又對CoCo漠不關心，才令CoCo走上這條路。而Bruce在7月6日聯合CoCo兩位家姐發布訃聞，但事後二家姐李思林就否認同妹夫Bruce一起發訃聞，又在微博的相關文章中兩度留言表示：「這是她老公發的，並不是我準備。」、「不是聯合的，她把我們的名字掛上」，如今李思林更公開留言斥責Bruce，可見雙方關係並不融洽。