蔣志光疑離巢TVB後近況曝光　神隱2個月終露面預告8月復出

現年62歲的蔣志光自從6月被爆出疑離巢效力超過30年的TVB後，一直神隱，未有回應！對上一次公開露面已是4月的在馬來西亞雲頂舉行的《蔣志光演唱會》，而最近蔣志光終於露面，他拍片透露將會8月12日，與羅敏莊到佛山一間酒店宴會廳與大家見面和唱歌！久未露面的他面色紅潤，狀態非常好！

好耐無見啦！（截圖）

狀態不錯！（截圖）

羅敏莊就稱蔣志光是他偶像！（截圖）

入行38年的蔣志光，在演藝圈出演無數作品，不過入行初期他是由歌手身份出道的，1985年蔣志光有幸獲林子祥邀請到其首個演唱會上扮他的唱腔，亦因模仿神似被寶麗金唱片賞識，展開了歌手生涯。蔣志光原本是創作歌手，包辦《相逢何必曾相識》、《舊朋友》等曲及詞，但是惟多年一直未有大紅大紫，使他氣餒至認為自己「歌唱生涯經已完結」，更一度封口不唱。

唱得之人！（VCG）

直到1993年，蔣志光開始於TVB參演不同的劇集，其演技受到不少人認同。當中《老表，你好hea！》一劇，蔣志光引起網民關注及熱議，他更憑此劇勇奪「最佳男配角」及「專業演員大獎」兩個獎項；幾年在《白色強人》劇中一幕他一口流利英文再次引起網民關注及熱議，以實力甩掉「綠葉王」稱號。蔣志光曾表示，多年來沒有離開過TVB，原因是他獲公司安排足夠的演出數目，可以讓他餬口。若演出數目不夠，他便會選擇離巢。

好可惜！（VCG）