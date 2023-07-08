羅霖與26歲大仔儼如餅印　18歲細仔暴風飊高愈大愈有韓星味

現年58歲的羅霖一向保養得宜，更有「美魔女」稱號，當年憑亞姐冠軍頭銜入行，當紅時為愛息影，嫁給地產富商劉思仁之子劉坤銘後淡出娛樂圈，並育有三子劉子榕（Nathan）、劉子熙（Jordan）及劉子晉（Jonathan）。外界都認為羅霖是嫁入豪門，但兩人最後在2013年離婚收場，結束17年婚姻，更為贍養費對薄公堂。

羅霖係1991年亞姐冠軍。（影片截圖）

1996年羅霖嫁給富商劉坤銘後淡出娛樂圈，惜離婚收場。（視覺中國）

離婚後，羅霖母兼父職獨力撫養三個兒子，大仔Nathan去年畢業於香港理工大學，二仔Jordan在美國大學畢業，更在當地成婚，組織家庭，細仔Jonathan今年12月也將迎來18歲，正式變成年人。日前羅霖在社交平台分享與兩子合照，笑言好難得，因為兒子長大後都不喜歡影相。

離婚後，羅霖母兼父職獨力撫養三個兒子。（IG@candylolam）

細仔Jonathan前年同哥哥影畢業相，仲同媽咪平排一樣高。（IG@candylolam）

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相中所見，兩子愈大愈靚仔，尤其細仔Jonathan可說是暴風長高，前年7月為慶祝大哥畢業一家人影合照，當時Jonathan只是跟羅霖平排，兩年過後Jonathan已經高過媽咪半個頭，單眼皮加上鬈髮新造型，有點韓星味道。而26歲大仔Nathan眼大鼻高跟媽媽十足餅印樣，更有人指他眉宇間有點似劉俊謙。

羅霖寫道：「難得和兩個兒子合照，男孩子長大了都不太喜歡拍照 #dear #love #son #family」，網民見到照片都讚：「兩個都好靚仔」、「Pretty mom n handsome sons.」。

大仔（左）同三仔（右）已經高過羅霖半個大。（IG@candylolam）

而羅霖的25歲二仔Jordan早年到美國升讀大學，畢業後在當地定居，2020年更做人夫，羅霖又曝光了德日混血新抱、Jordan太太Dhyana Kichona的畢業照。Dhyana長相甜美，笑容燦爛，十分陽光，羅霖曾經大讚她是100分新抱，成績優異，人品又好，而原來Dhyana不止品學兼優，更是音樂才華橫溢，又曾經出過單曲，十分犀利，自己不急於做嫲嫲，指兒子仍年輕，可以過多幾年再計畫造人。

羅霖榮升做奶奶，次子Jordan與女友終成婚。（FB@Jordan Lau）

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