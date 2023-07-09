61歲黃日華重現經典狀態絕佳回春廿年　自拍照竟驚現膠樣極不自然

今年即將踏入62歲的黃日華當年憑住多部經典港劇穩坐一線小生之位，其中在《射鵰英雄傳》中飾演的郭靖更是經典中的經典，至今依然令人印象難忘。雖然該劇首播至今已相隔了40年，但該劇多次重播，他的靖哥哥形象仍一直活在劇迷心中。日前黃日華隨明星足球隊到內地作賽，有網民就於社交網曬出了她當日在球場上與黃日華的合照，以及黃日華在場上踢波的短片跟大家分享。

黃日華因演《射鵰英雄傳》而爆紅。（劇集海報）

該位網民是黃日華的女粉絲，她當日在足球賽上擔任工作人員，能夠近距離欣賞黃日華比賽。她寫道：「62歲的靖哥哥，我的青春回來了！笑起來依然傻傻的靖哥哥，他說：我都老了。突然就好傷感😭 好開心為偶像頒獎👏」從她分享的短片中可見，黃日華一臉得精神奕奕，在球場上表現落力，狀態絕佳，完全看不出已經61歲，彷彿回春了廿年似的。他還擺出了《射鵰英雄傳》經典射箭姿勢，呈現昔日郭靖的英姿，風采依然，即時勾起了回憶殺。

黃日華早前與陳百祥等拍片宣傳球賽。（片段截圖）

然而在女粉絲曬出的自拍合照入面，黃日華的樣子雖然看來回春了不少，卻顯得有些膠臉的感覺，相當不自然，與他在球場上的樣子有些不同，估計是開了美顏濾鏡所致。有網民就表示：「還我靖哥哥。」

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