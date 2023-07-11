Coffee林芊妤丈夫被指食軟飯　稱老公養得起自己：可以選擇唔工作

Coffee林芊妤一路走來面對不少傳聞是非，她都大方面對，近日趕上潮流開新社交平台，如日記般分享心情，更大方提起外傳老公「食軟飯」傳聞。



Coffee林芊妤憑瑜珈闖出一片天。（IG：@coffee89921）

2018年Coffee林芊妤與拍拖3年的澳洲籍馬來西亞華人翟志榮結婚，同年10月誕下可愛兒子翟德彥（伯伯）。多年來面對不少是非傳聞，Coffee都大方正面回應，她在新社交平台threads分享夫婦間對話：「琴日係到同老公講笑，講起之前有人話佢食軟飯，我突然醒起當初大家知道左我要結婚既時候，有傳媒知道佢係銀行高層，出左新聞話我嫁俾銀行家。跟住當時好多人話我貪慕虛榮終於俾我成功釣到金龜，之後仲傳我開公司都係老公打本俾我做先開到😂（其實開公司唔使好多錢）。到而家大家都知道我係靠自己開公司做生意，呢幾年仲做得幾好，就開始有人話佢食軟飯，要靠老婆。」

Coffee林芊妤與老公一直相當恩愛。（IG：@coffee89921）

由釣金龜變老公食軟飯，Coffee可謂得啖笑，以此勉勵女士們：「人只會好主觀去睇一件事。咁好似我既例子，點解事情就只能有咁極端兩面？一係就我貪慕虛榮，如果唔係我老公就係食軟飯？講真，老公當然養得起我，我的確可以選擇唔工作好好相夫教子，但其實女人想好好靠自己努力闖出一片天，都係一個個人選擇，我好開心自己可以賺錢買花戴。以當有人去評論你既人生，請你好好記住如果你因為人哋嘅睇法而改變自己，你過嘅係佢想要嘅生活，並唔係你想要嘅生活。每個人都有自己嘅選擇，而你嘅選擇都唔需要向任何人交代♥️你嘅人生你只需要向自己交代。」

Coffee林芊妤笑對一切是是非非。（IG：@coffee89921）

Coffee林芊妤留言。（林芊妤threads）

點擊下圖睇Coffee黑歷史圖以及她的其他靚相：