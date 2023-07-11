謝安琪與李玟有幾面之緣深感惋惜：佢永遠都畀最燦爛嘅一面大家睇

日前謝安琪首次參加「靜音音樂會」《Can We Here Silent Concert》，三百多名入場觀眾均需要戴上無線耳機，隔絕周邊雜⾳細聽台上各表演單位演出，壓軸出場的謝安琪先後演唱三⾸歌曲，包括由她⾝兼曲詞編監的《離不開》、《臨崖勒⾺》和國語歌《I have a dream》。她受訪時說：「因為我嘅聲音係直入觀眾耳蝸入面，所以個感覺好似同佢哋好近，雖然環境好靜，但觀眾反應都好好，你講嘅每一句說話，你唱嘅歌嘅意思，都好直接咁傳遞到畀佢哋，而每次唱完歌或者傾完偈時，大家個反應都係好好，好熱烈。」

日前謝安琪首次參加「靜音音樂會」《Can We Here Silent Concert》，先後演唱三⾸歌曲，包括由她⾝兼曲詞編監的《離不開》、《臨崖勒⾺》和國語歌《I have a dream》。

⾳樂會旨在令⼤眾關注被迫離開家園⼈⼠，⼀向熱⼼公益的謝安琪表演過後接受訪問時亦坦⾔活動意義重⼤，提到台上透露自己氣管敏感未癒，她受訪時坦言有睇中醫調理：「雖然我知自己聲線唔係最好狀態，但我都真係好想嚟呢度同大家唱歌，因為第一我好欣賞呢個音樂會嘅心思，第二就係我都好想帶我嘅音樂同大家分享我嘅感受。我覺得好多時好多嘢都未必係完美，就好似會發生大型嘅災害，好多嘢唔如我哋所願，但係我哋都可以喺裏面盡能力做好一件事。」

⾳樂會旨在令⼤眾關注被迫離開家園⼈⼠，⼀向熱⼼公益的謝安琪表演過後接受訪問時亦坦⾔活動意義重⼤。

最近因為國際級天后李玟逝世謝安琪心情亦受影響，她表示之前會在一些大型籌款活動中與她碰面：「每次見到佢都覺得好受到鼓勵，覺得佢個人係好溫暖，好有愛嘅一個人，佢永遠都畀最燦爛嘅一面大家睇，但大家未必睇到佢背後自己承受緊嘅壓力。」她又指不少人都面對生活壓力、大環境給予的挑戰：「所以如果喺自己能力範圍內，能夠對身邊人、其他人可以寬容一啲，或者喺適當嘅時候，可以為其他人做一啲嘢，就盡量做多啲，因為冇人知道每一個人嘅背後，係背負緊啲乜嘢。