謝安琪與李玟有幾面之緣深感惋惜：佢永遠都畀最燦爛嘅一面大家睇

日前謝安琪首次參加「靜音音樂會」《Can We Here Silent Concert》,三百多名入場觀眾均需要戴上無線耳機,隔絕周邊雜⾳細聽台上各表演單位演出,壓軸出場的謝安琪先後演唱三⾸歌曲,包括由她⾝兼曲詞編監的《離不開》、《臨崖勒⾺》和國語歌《I have a dream》。她受訪時說:「因為我嘅聲音係直入觀眾耳蝸入面,所以個感覺好似同佢哋好近,雖然環境好靜,但觀眾反應都好好,你講嘅每一句說話,你唱嘅歌嘅意思,都好直接咁傳遞到畀佢哋,而每次唱完歌或者傾完偈時,大家個反應都係好好,好熱烈。」

⾳樂會旨在令⼤眾關注被迫離開家園⼈⼠,⼀向熱⼼公益的謝安琪表演過後接受訪問時亦坦⾔活動意義重⼤,提到台上透露自己氣管敏感未癒,她受訪時坦言有睇中醫調理:「雖然我知自己聲線唔係最好狀態,但我都真係好想嚟呢度同大家唱歌,因為第一我好欣賞呢個音樂會嘅心思,第二就係我都好想帶我嘅音樂同大家分享我嘅感受。我覺得好多時好多嘢都未必係完美,就好似會發生大型嘅災害,好多嘢唔如我哋所願,但係我哋都可以喺裏面盡能力做好一件事。」

最近因為國際級天后李玟逝世謝安琪心情亦受影響,她表示之前會在一些大型籌款活動中與她碰面:「每次見到佢都覺得好受到鼓勵,覺得佢個人係好溫暖,好有愛嘅一個人,佢永遠都畀最燦爛嘅一面大家睇,但大家未必睇到佢背後自己承受緊嘅壓力。」她又指不少人都面對生活壓力、大環境給予的挑戰:「所以如果喺自己能力範圍內,能夠對身邊人、其他人可以寬容一啲,或者喺適當嘅時候,可以為其他人做一啲嘢,就盡量做多啲,因為冇人知道每一個人嘅背後,係背負緊啲乜嘢。