雯雯疑自爆懷第４胎張致恒再做老豆？　「面對嘅手術的確好驚」

張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）於2019年奉子成婚，三年抱三誕三名兒子，但去年在最細兒子未滿一歲時，雯雯已周期性嗌離婚，又不時數落Steven「又廢又懶」。近日她在ig留下告別長文，竟疑似自爆再懷孕有第4胎﹗

Steven張致恒與老婆區燕雯（雯雯）關係撲朔迷離。（IG：@ugly__mama）

雯雯多次公開數落Steven不時傳離婚，被網民戲稱做「離婚界KOL」，網友都監視其社交網站動向，雯雯發文指將停用此IG，寫下長文指公開發洩有苦衷：「一來我冇乜朋友們冇乜傾訴嘅對象，所以就換來喺平台發洩，再加上我心底裏的確係有一種唔好嘅心態，我會覺得你可以對住其他嘅女性去數我，咁點解我唔可以公開我嘅情緒同不滿。老實講當你對住其他女性去數我，呢種傷害會唔會比起我公開鬧你更加大，明明自己做錯在先，但係最後換來係因為我做得唔夠好。」

她坦言二人有坐低好好傾過：「我都唔知大家嘅關系能唔能夠修補 但係呢一刻我相信大家都需要時間去行落去。」但文章最尾：「面對嘅手術的確好驚，好怕個風險，上天要帶我走，所以同自己講好向前行，好好珍惜同家人嘅時間。」、「既然上天再一次俾咁樣嘅安排我，我就應該好好計劃，靠自己去照顧好上天比嘅每一份禮物，無謂再去浪費氣力，同時間只係喺度發洩同埋鬧」疑自爆第4度懷孕，由於雯雯之前多次呻無錢畀小朋友搭車返學、睇醫生等，令網友相當震驚。

雯雯留言全文：