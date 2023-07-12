羅嘉良前妻方敏儀近況曝光容光煥發　離婚後同現任好到同枱食飯

三屆視帝羅嘉良北上發展多年，2009年與內地女星蘇岩再婚誕下女兒，在北京定居落地生根，近日因拍港產片回到香港，而其前妻方敏儀則留港工作生活。近日舞台劇演員林澤群於壽臣劇院開騷，方敏儀前往睇騷並更新社交網，令近況曝光。

羅嘉良與第二任太太蘇岩婚後定居北京。（視覺中國）

方敏儀曬出合照，她發文透露原來林澤群要移民到澳洲，臨別前為好友舞台劇撐場，「很久沒有去壽臣劇院睇show了，就是睇林澤群的臨別演出，這是真實很奇妙他最初入亞洲電視，在兒童節目和容錦昌一起做節目，當時我也剛剛升做導演和他們合作，現在她退休移民去澳洲生活，希望他和家人在一個優美幽靜的環境開始新的生活。」

視帝羅嘉良與太太方敏儀離婚後，於2009年迎娶內地演員蘇岩。（VCG/圖為羅嘉良、前妻方敏儀和兒子）

相中方敏儀穿上色彩鮮艷的上衣和圍巾，依然是一頭清爽短髮，容光煥發，Keep得十分好；她親切地搭住好友膊頭合照，看上去精神奕奕。

兒子羅裕珹現跟方敏儀生活。（網上圖片）

方敏儀是羅嘉良初戀，兩人認識超過30年，1998年結婚，翌年誕下兒子羅裕珹。婚後羅嘉良常於內地工作，聚少離多，歷經10年婚姻，終在2008年離婚，當時已分居一年。羅嘉良曾透露欠缺溝通導致婚變，兩人常雙對無言，但幸好是和平分手。一年後羅嘉良與內地演員蘇岩高調結婚誕下女兒，當時外界指他拋棄糟糠，每月僅支付12000港元贍養費，方敏儀即出面澄清指羅嘉良一人孭起兩頭家，兒子升中後主動將贍養費加碼一倍，更一手包辦兒子在加拿大留學的學費和生活費，方敏儀認為羅嘉良對她們兩母子已盡力。方敏儀更透露會同羅嘉良和蘇岩一齊食飯，大讚蘇岩為人爽朗。

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