張致恒老婆雯雯自爆第4胎快出世　欠屋租書簿費兩子隨時被逼退學

張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）三年抱三，但二人關係惡劣，雯雯周期性嗌離婚，又不時數落Steven「又廢又懶」。昨日（11日）雯雯突然暗示懷有第4胎，並宣布開設新IG帳號，確實令人意想不到。

雯雯在帖文中表示：「既然上天再一次俾咁樣嘅安排我，我就應該好好計劃，靠自己去照顧好上天比嘅每一份禮物」，言猶在耳，原來雯雯對未來仍未有周詳計劃，有網民私訊問她是否懷有第4胎，及交租情況，雯雯直認腹中胎兒快將出世，而上月的屋租是靠網民支付，未來一個月仍未有著落，更表示兩個仔被校學追交書簿費，面臨被退學危機。

雯雯被封「離婚界KOL」，但劇情大反轉，佢又有咗第4胎。(雯雯ig)

有網民在討論區分享與雯雯短訊對話的截圖，被問到「業主而家點？」雯雯回覆：「上個月有IG嘅網民幫咗我，我意思係今個月冇得交，再加上要還錢俾人，咁啱，而家又到左要交租嘅日期，同埋兩個嘅書簿費，我仲未俾到，學校問咗好多次係咪唔讀。」

另一張截圖，見網民勸她不要生第四個：「Btw我知道唔應該咁講，但係有冇諗過唔好生第四個？因為會再分薄咗3個仔嘅經濟。」雯雯再度回應：「我知道嘅時候，已經四個月，同埋因為本身身體狀況，要同唔要都會大出血，同埋而家都已經差唔多出世，租13,000，兩個仔書房費雜費，所有嘢加埋4,000。」看來挺著肚子的雯雯未能工作，盼有善心人伸出援手。

雯雯在去年11月已肚凸凸，當時已被指懷第4胎。(雯雯ig)

聲稱將會停用的舊IG，今日（12日）又再有新Po，雯雯指好多人inbox問她可否follow @ugly_mama2.0，但她覺得不是太多人是真心關心，但亦相信有好多媽媽是鍾意她的三個小朋友和三隻狗仔，故決定改行會員制度，收費50港元，寫著：「一來可以幫助到我屋企經濟問題，二來可以阻止一啲用意唔好嘅人，$50 一個月其實都可以試吓…可inbox我」。

雯雯嘅新IG 2.0，表明要收每月50蚊先可以入會。(雯雯ig)

雯雯暗示懷第4胎留言全文：