雯雯開新IG設會員制收月費$50　收錢分享家事獲粉絲支持吸金逾千

張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）三年抱三，但二人關係惡劣，雯雯周期性嗌離婚，又不時數落Steven「又廢又懶」，加上她曾自爆一家陷入經濟困境，生活十分艱難。昨日（11日）雯雯卻突然暗示懷有第4胎，即將四年抱四，令全城嘩然。同時，她又宣布開設新IG帳號，而新帳號更會實施會員制。

雯雯被封「離婚界KOL」，但劇情大反轉，佢又有咗第4胎。(雯雯ig)

雯雯在去年11月已肚凸凸，當時已被指懷第4胎。(雯雯ig)

雯雯日前聲稱將會停用的舊IG，今日（12日）又再有新Po，雯雯指好多人inbox問她可否follow @ugly_mama2.0，但她覺得不是太多人是真心關心，但亦相信有好多媽媽是鍾意她的三個小朋友和三隻狗仔，故決定改行會員制度，收費50港元，寫著：「一來可以幫助到我屋企經濟問題，二來可以阻止一啲用意唔好嘅人，$50 一個月其實都可以試吓…可inbox我」。

雯雯嘅新IG 2.0，表明要收每月50蚊先可以入會。(雯雯ig)

雯雯隨後再在IG Story 連環出Po，指自己「行得正，企得正」，並承認懷有第4胎，差不多入醫院，續寫著：「我有第四胎，根本同我離唔離婚係冇關係，我相信，只要我生咗之後，我肯堅持，冇嘢冇可能。呢一刻幫過我嘅人，我一定會記住，呢個世界，冇人講過，一個女人唔可以靠自己照顧屋企。」

雖然雯雯的新IG帳號仍未開始出post，但她目前已吸納了23位粉絲，以每月$50計，即已獲得$1150，足以繳交仔仔的書簿費，助解燃眉之急。

雯雯連環出Po逐格睇：

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雯雯暗示懷第4胎留言全文：