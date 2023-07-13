雯雯亂入富二代KOL直播爆料：想睇嘈交畀$100　揚言用人奶餵老公

張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）三年抱三，但二人關係惡劣，雯雯自去年開始周期性嗌離婚，又不時數落Steven「又廢又懶」，加上她曾自爆一家陷入經濟困境，生活十分艱難。前日（11日）雯雯卻突然暗示懷有第4胎，即將四年抱四，令全城嘩然。同時，她又宣布開設新IG帳號，而新帳號更會實施會員制，收取每人$50月費，為應付生計可謂想盡辦法撲水。雯雯為了吸納更多粉絲成為月費會員，今日凌晨時分（13日）就忽然直闖富二代兼網紅Sean Lam的直播中，為自己新IG宣傳兼瘋狂爆料，內容震撼！

雯雯被封「離婚界KOL」，但劇情大反轉，佢又有咗第4胎。(雯雯ig)

Sean Lam曾於去年大爆Coffee (林芊妤) 疑出席飯局、以及KOL內幕等，在網絡上相當有人氣。Sean與早前鬧離婚的老婆Toby Sin和好後，便經常一直開直播跟網民聊天。Sean亦有留意雯雯陀第4胎，他前晚（11日）在直播中談及此事。昨日，Sean得悉雯雯開新IG帳號實施會員月費制，更以「50雯」來稱呼雯雯，表示自己都有課金$50給雯雯，卻遭到雯雯拒絕兼退款。Sean於IG story連環出post公開他與雯雯的對話截圖，直言：「大佬我課金想睇正能量啫，換來負能量，咩世界」、「做善事都要食檸檬」、「你有無試過喺街買旗，個小朋友話唔賣比你」

富二代KOL Seam Lam。(ig圖片)

+ 2

從Sean Lam公開他與雯雯的對話截圖中可見，雯雯對他表示：「我IG唔歡迎你，我比番50蚊比你」，Sean便問道：「發生咩事？係咪比太少？我可以比多啲真心想幫你」，雯雯就回應對方表示：「唔係錢問題，係本身每個人嘅來意唔同」，Sean：「每個人都有自己嘅價值觀，無必要去猜疑人地呀，最緊要小朋友開心」。雯雯亦有於自己的IG轉載這些對話截圖，問道：「其實諗緊咩？」又指有些人的心變黑了。

昨晚Sean Lam開直播，談及自己被雯雯拒絕兼退錢$50一事，至約凌晨一點，雯雯竟然用舊有帳號亂入Sean的直播間，與Sean和網民互動。Sean不停用「50雯」來稱呼雯雯，又指雯雯搞會員制開發了一條財路，笑言可以大賺錢，雯雯便留言表示：「數錢數到手軟」之後又謂：「你地俾＄50我只係可以follow，如果想睇我哋嘈交就要俾＄100 」，Sean Lam笑稱雯雯這盤生意有潛力可以上市，雯雯反問他說：「上市叫咩名好？uglymoney？」Sean Lam提議叫「50雯」，雯雯竟建議：「不如叫雯50道陰影得唔得？」看來相當玩得。

雯雯亂入Sean Lam的直播間。(ig截圖)

雯雯亦不介意被網民指是生仔機器，甚至問道：「其實我做代母得唔得？」Sean問網民張致恒第四個小朋友應該改什麼名，網民即紛紛提議，雯雯亦有份參與表示：「張致富、張剪褲」又自爆第四胎預產期在8月。雯雯當晚言論大膽出位，談到人奶話題，除了自認是「噴泉」、更聲稱：「我啲奶唔係用嚟餵我啲仔」、「我餵畀Steven㗎咋」，語出驚人令人咋舌，不知道她是在講真抑或是講笑。她還向Toby說：「Toby你要小心啲我，一陣食咗阿Sean」、「到時你喊到無用」，跟Sean兩公婆說笑，與先前拒絕Sean課金follow她的態度截然不同。