掃毒3｜吳鎮宇六次提名未奪金像影帝　劉青雲隔空打氣：很快的

三大影帝主演的電影《掃毒3》在內地已正式上映，截止目前為止累積票房高收逾2億人民幣，相當厲害。而主演之一的劉青雲近日在內地頻頻為電影作宣傳，在接受訪問時揚言自己拍電影不是為拿獎，更隔空為好朋友吳鎮宇喊話，直言他會好快拿到金像獎影帝。

《掃毒3》截止目前為止累積票房高收逾2億人民幣。（《掃毒3》微博圖片）

在過去的電影作品中，劉青雲大多飾演正派角色，所以給人印象較為正氣，此次在《掃毒3》中他就演一位國際販毒集團的毒梟，電影方都怕觀眾難以接受，他在接受內地媒體訪問時表示：「電影公司找我演這個角色的時候，他們也擔心劉青雲去販毒觀眾可能不接受，其實我也沒有太大的問題。劉青雲就是正派﹑警察，有很多導演也以為我不會演反派，其實也不是，我自己是沒有分正派還是反派，其實我拍第一集的時候，從來沒想過會有第二集，也沒有想過第三集，也沒有想過導演會那麼快就離開了。」

劉青雲拍電影不是為了拿獎。（影片截圖）

從影多年劉青雲的演技早已備受肯定，三度摘下金像獎最佳男主角的影帝寶座，但他則表示拍電影不是為了拿獎：「我拍電影演戲不是為了拿獎，有跟沒有，我都是演員，我會繼續的去演戲。反過來我有種特別的想法，你想想劉青雲提名了十多次最佳男演員，可是他從來沒拿過，帥。」而好友吳鎮宇提名六次，從未獲得金像獎影帝，但他認為對方會好快得到這個獎項：「其實吳鎮宇是非常好的演員，很快的，其實是很好的演員他真的不用擔心。」隔空為好朋友加油，相信吳鎮宇感到窩心。