請1日假去旅行 | 陳懿德三點式浸溫泉　邵初難忘曾被批好老好樣衰

由麥長青（麥包）、陳懿德、邵初主持的旅遊節目《比亞迪香港呈獻︰請1日假去旅行 中山江門篇》，逢周四、五晚上10點半翡翠台播映。



（左起）邵初、陳懿德同麥長青主持《請1日假去旅行 中山江門篇》。

昨晚（13日）一集三位主持主攻江門，參觀完僑都博物館後，再到長堤歷史文化街品嚐當地美食。因內地熱播劇《狂飆》曾在該處取景，吸引不少遊客到訪，連帶劇中經常出現的豬腳麵亦成為必食名物。三位在品嚐馳名豬腳麵時更發生小插曲，事緣邵初及陳懿德互相取笑對方大食，麥包見狀即戲言︰「香港小姐喎，嗌交嘅？！」邵初遂解釋二人並非嗌交，只是「friend先會咁」。

品嚐豬腳麵時，邵初同陳懿德互相取笑對方大食。

除此之外，三人還開車到露營場地野餐，令麥包憶起以往拍外景的日子，他說︰「以前都係咁喺郊區拍外景，揸架七人車去場地，場口冇我份嘅時候，咪上車開冷氣瞓覺。嗰時用電油車又嘈、又唔環保，現場收音嘅話，會畀導演話『阿包，熄匙先啦』。」而遊江門不能不試網紅力推的五洞村五洞牛，無論是「花邊」、「頂級雪花」或是「吊龍」等不同部位，每碟都只是39元人民幣（約42.5港元），非常抵食。

麥長青在營地野餐時，想起當年拍外景的日子。

夜晚，三位到古兜溫泉度假區下塌，陳懿德及邵初趁機大歎温泉，其間更發生爆笑事件；話說陳懿德坐落浴缸一刻，缸水竟然滿瀉溢出，即遭邵初取笑︰「我就係想睇呢幕，『海嘯式』溫泉。」邵初笑完老友後，畫風一轉玩深情mode，感嘆做藝人有苦自知之餘，更指拍攝旅遊節目並不如外界想像般是「歎世界」︰「有邊個知我哋6點就起身化妝」，並謂對於曾被批「好樣衰、好老、好肥」感到傷心。邵初續指全靠前輩黎芷珊開導，才學懂不要讓別人的批評影響自己︰「咁樣一世都會唔開心，我可以做就只係盡力做好自己。」

今晚（14日）一集，三人轉戰中山學揸小型飛機，麥包化身「Captain包」衝上雲霄。未上機前台型十足，正式衝上雲霄後，他因受到強大離心力「衝擊」，嚇到瘋狂大嗌，事後更坦言嚇到標冷汗。相反邵初非常享受，一路飛一路直呼「好爽」，更話似足玩跳樓機，二人反應相映成趣。

麥長青衝上雲霄後嚇到奪命狂呼。