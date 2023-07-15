陳伶俐同老公奢華度假賀結婚11周年　改嫁成幸福豪門少奶愈來愈靚

陳伶俐與前夫林敏驄於1998年結婚，於2008年離婚結束10年婚姻。她在2012年帶着兩子林肯（Lincoln）和林善 （Yohji），改嫁新加坡隱形富豪胡嘉烈的後人劉頌銘，並於2014年為對方誕下一子劉駿浠（Marengo）。婚後成為豪門少奶奶的陳伶俐，搬入價值過億的山頂獨立屋生活，與老爺奶奶同住，深得老爺奶奶喜愛，一家人相處融洽愉快。而她的老公更是寵她上天，兩人結婚至今11年依然十分恩愛。

陳伶俐再婚後成為幸福少奶奶。(ig圖片)

雖然陳伶俐早已息影幕前，專心相夫教子，但她不時都會於IG分享她的少奶奶生活，更新近況。昨日（14日）她就post了她與老公以及孻仔一同去泰國旅遊的靚相，享受天倫之樂。她留言寫道：「他說帶我去個新地方...去了一個好寧靜的湖...住了一間亦僅此一間的屋！！！#goodexperience #好幸福 #多謝你 #泰國 #北碧府」大曬老公為她的悉心安排的旅程和住宿，花式放閃曬恩愛，就連陳敏之亦留言表示：「妳超級幸福」。相中的陳伶俐即使素顏出鏡依然無走樣，多年來靚樣不變，有說愛情是女人最好的滋潤，可見她真是活在老公滿滿的愛之中，證明嫁對了人。

陳伶俐2012年改嫁新加坡隱形富豪胡嘉烈後人劉頌銘，並為對方誕下一子。（IG@brianna.0li）

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