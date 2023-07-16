黃宗澤帶蔡潔返內地出演真人騷助升呢　獨寵對方去年已有跡可尋

黃宗澤（Bosco）最近返到內地參加綜藝真人騷《野挺有趣》，他與一班年輕藝人一同化身活動策劃團隊，於近郊地點製定各種形式的活動及嘉年華，協力打造成為新的潮流打卡地。他更邀請蔡潔擔任嘉賓，在微轉更只Tag蔡潔一人兼且放了與對方的合照宣傳，對蔡潔絕對是照顧有加！

明顯大細超！（微轉照片）

兩位的確好襯！（微轉照片）

黃宗澤在內地一直人氣高企，以上行為無疑是協助蔡潔打入內地市場！蔡潔近年獲TVB重用，繼去年《法證先鋒V》後，《一舞傾城》亦受觀眾歡迎，近年她更被網民選為「TVB最漂亮花旦」。雖然蔡潔在廣東湛江出世、暨南大學導演系科班出身，但剛上位的她要打入內地市場仍有一段距離，不過在黃宗澤的幫助下，她即升呢與台灣天王蕭敬騰一同以新嘉賓的身分加入節目，絕對是地位幾級跳！節目中，黃宗澤同樣對她照顧有加，二人不時同出同入，關係要好！

節目中二人經常合體行動！（微轉照片）

二位一齊勁開心！（截圖）

而早於去年，黃宗澤曾透露蔡潔連續兩年為他準備蛋糕慶生！而有細心的網民在宣傳《法證先鋒V》期間，黃宗澤用全身抗拒與蔡思貝互動，但一到一輪到蔡潔講話，他就喜笑顏開，非常配合，甚至會不禁微笑，甚至挨近對方。不過，蔡潔被問道二人發展空間時即笑說：「他單身你又知？哈！其實我都不知！但Bosco是我很好很珍惜的朋友，我們拍《飛虎之雷霆極戰》已認識，四、五年雖然時間不長，但他是我在這個圈很難得能交心的朋友，是好兄弟，甚至好姊妹！」再問 Bosco被喻為黃金筍盤是否很吸引，她笑說：「嘩！佢咁好條件，個個都被他吸引啦，我高攀不起他！我邊有資格？他也說過高攀唔起我，我當然也要這樣說！我認為不是所有感情都需要發展成情侶，好的友誼last得更長，我都希望能跟Bosco發展成一世的友誼。」

連續兩年一同慶生！（截圖）

黃宗澤不時都會Post二人合照！（微轉照片）