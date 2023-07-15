少林女足丨32歲蔡思貝拍片誘惑周星馳　濕身凸腩宮廷裝頂波勁騎呢

進擊的蔡思貝（Sisley）一直好恨與周星馳（星爺）合作，年初已主動叫星爺收她做𡃁，獲星爺首肯：「應承你！點報答我先！」蔡思貝回覆：「叫你聲大佬！然之後希望緣份可以驅使我好好咁報答你真的。」

《少林女足》第一稿已經有嘞！（ig@stephenchow）

真係好多應徵靚女，蔡思貝競爭對手都唔少。（ig@stephenchow）

星爺最近公開召募電影《少林女足》的年輕女演員，蔡思貝當然要好好把握機會，今日（15日）在社交平台上載一段約1分鐘的自製短片，片段一開始，已見蔡思貝身俯身拋胸，揹住背包走到氣來氣喘說：「尋尋覓覓，你（星爺）都係想搵一個識輕功水上飄，入水能游出水能跳，我喺度！」

蔡思貝一出場就烏低身。（ig@sisleychoi）

蔡思貝做倒吊做指上壓，向星爺「巴黎鐵塔反轉再反轉」致敬。（ig@sisleychoi）

+ 9

片中見蔡思貝遊歷世界各地苦練足球，大騷球技，一時倒吊做指上壓，向星爺「巴黎鐵塔反轉再反轉」致敬，之後穿上宮廷服坐住艇用心口頂波，夠晒無厘頭。最博命是施展「美人計」，激罕出動水着Look，穿上一件頭純白泳衣玩淋浴，大玩濕身誘惑，明顯見到小肚腩，還躺在浴缸踢水騷長腿，祈望得星爺青睞。蔡思貝留言表示：「Dear Stephen，日子感覺過得好快，由你生日，到現在已經三個禮拜了，可能遲來，但整個旅程每一刻我也是想着你的，我走了九個城市，拜候武林各界高手，修練自己，我，準備好了。」

不少網民都讚她誠意十足：「天才創作」、「好用心的剪接，令人百看不厭!👍👏😊」、希望你入圍，你好比心機呀👏」。

玩濕身誘惑，但明顯有小肚腩。（ig@sisleychoi）

企浴缸。（ig@sisleychoi）

+ 3

32歲的蔡思貝港姐出身，2020年憑《踩過界II》飾演「癲姐」趙正妹一角登上視后寶座，以29歲之齡成為首位「90後」及奪獎時第二年輕的視后，與1999年同樣29歲之齡奪獎的宣萱並列，僅次於1998年以25歲之齡奪視后的蔡少芬。而「癲姐」的哨牙造型亦有參考《食神》「火雞姐」一角，未知蔡思貝能否成為莫文蔚的接班人，做下一個「星女郎」？！