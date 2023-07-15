謝霆鋒帶15歲大仔Lucas澳洲度假被捕獲　同行未見王菲蹤影

謝霆鋒日前否認與王菲分手傳聞，力證兩人關係不變，照常生活，更一度被捕獲現身中環街市買餸。最近又有網友在澳洲度假遊玩時，偶遇謝霆鋒帶同與前妻張栢芝所生的15歲大仔謝振軒（Lucas）在當地出沒，並且主動邀請謝霆鋒合照。從網民分享的合照中意外拍攝到謝霆鋒和兒子Lucas同框，謝霆鋒留著小鬍子，一臉嚴肅，而Lucas就全程緊緊地跟著父親，樣子十分的乖巧，不過同行就未見王菲蹤影。

謝霆鋒日前否認與王菲分手傳聞，力證兩人關係不變。（VCG）

謝霆鋒被捕獲帶15歲大仔Lucas澳洲度假。（小紅書）

其實在2019年曾有報道指Lucas不滿謝霆鋒冷落他，父子關係一直很差。由於該報道沒有源頭，又沒有相片和影片，不少網友都認為純屬謠言。對此，謝霆鋒經理人霍汶希回覆傳媒時表示：「不作回應。」，而英皇就發聲明指報道失實，強調：「謝霆鋒先生與其孩子關係良好、相處融洽……敬希廣大傳媒朋友為孩子著想，不要再作出誤導性及/或失實報導及騷擾他們的生活，這不但影響孩子還會為他們的生活帶來嚴重的不便。」而謝霆鋒一向對私生活極為保護，但亦不時被爆出與兒子們短聚，相信父子關係相處融洽。

當年英皇發出聲明！

另外，有另一位網友表示謝霆鋒有向他透露此行會帶15歲大仔Lucas去滑雪，指父子倆的氣質一模一樣的，果然謝霆鋒基因強大，而Lucas亦愈大愈似爸爸，一樣靚仔！