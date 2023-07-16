香港小姐2023｜17位佳麗IG大起底　竟然有人係「單親媽媽」

《2023香港小姐競選》入圍的16位佳麗近日到越南進行外景拍攝，包括泳裝、跳舞等環節。其實入圍的17位佳麗各有優點，有人sell甜美外表，有人身材較為出眾，也有人個性害羞又斯文，亦有人幕前幕後反差極大，當中黃泳嘉（Jessica）的IG簡介更寫上：「Single mom（單親媽媽）」，令人十分好奇！



郭佩文（Juliana）

從外國回流的郭佩文，早在面試初期她的個人IG就已經被翻出，簡單說她的IG福利不多，而且主要都是一些旅遊時的snapshot隨拍。雖然泳裝極少，但憑着其傲人身材，部份照片依然十分搶眼！

郭佩文（Juliana）（IG圖片）

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王敏慈（Lovelle）

初次面試時已經跑出的王敏慈，IG上的照片就明顯有細心揀選過，大部份也是一些俗稱的「網美照」的擺拍，其中也有以前就讀中央戲劇學院時的舊照，可見她當時已經是一名美女。

王敏慈（Lovelle）（IG圖片）

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黃泳嘉（Jessica）

而Jessica屬於在一眾佳麗之中較為低調的佳麗，來自加拿大的她在自我介紹中直言自己個性害羞且不擅長面對人，在節目更緊張到淚灑當場。不過，IG上的她就活潑得多，充滿了在學時期與朋友嬉戲玩樂的照片。她的IG簡介也十分特別，竟然以「Single mom, no kids（單親媽媽，沒有小孩）」來形容自己，到底是什麼意思呢？

黃泳嘉（Jessica）（IG圖片）

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周婷（Jennifer）

大會表示周婷（Jennifer）因個人理由需缺席越南泳裝拍攝，想必大家對她也會有一絲好奇。據大會資料，她現年24歲，畢業於美國南加州大學，職業為一名投資顧問。相比起其他佳麗，在IG上的她就奔放得多。可能是「鬼妹仔」性格所然，她的IG特別多泳衣照片，而且件件都是T-back比堅尼，十分養眼！

周婷（Jennifer）（IG圖片）

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潘明璇（Michelle）

被封為「火辣學霸」的潘明璇，IG就似一本寫真相簿，有排版之餘每張相也有構圖設計，有一些是做gym sell健美的，也有的是廣告靚相騷長腿，還有的是比堅尼泳衣照。

潘明璇（Michelle）（IG圖片）

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