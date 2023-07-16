「的士邦」堪稱花旦殺手　與姚子羚3年情疑因逼婚太緊成分手主因

「環球一姐」AGA（江海迦）感情生活一向低調，今日（16日）有傳媒爆出AGA已於去年10月已秘密結婚，有指老公是姚子羚舊愛、坐擁過億身家，有「的士邦」之稱的富豪鄭子邦。消息傳出後，外界感驚訝，但其實「的士邦」與不少圈中人相熟，感情生活亦多姿多采，除了與姚子羚拍過拖外，更與文詠珊、湯洛雯和蔡卓妍等人傳過緋聞，堪稱「花旦殺手」。

「的士邦」曾於姚子羚拍拖3年。（資料圖片）

AGA驚傳與姚子羚舊愛閃婚趕生龍B。（IG圖片）

除了坐擁過億身家外，「的士邦」最為人所熟悉就是與姚子羚的一段情。兩人在2014年傳出戀情後隨即大方認愛，更經常拍拖出席公開活動，更發展至同居階段，期間屢傳婚訊。姚子羚亦曾在訪問中大讚男友雖然較為實際，不過偶爾都會花心思製造浪漫驚喜，還說過：「愛情唔需要轟天動地，只求細水長流。」

兩人在2014年傳出戀情後隨即大方認愛，更經常拍拖出席公開活動，更發展至同居階段。（資料圖片）

可惜直到2018年，姚子羚突然宣佈戀情告吹，她表示是兩人共同決定：「一段關係的完結並不代表就是結束～ 愛其實可以有更多不同的方式～我相信無論我們是什麼關係，仍會守護、祝福對方。」其後有傳分手主因是姚子羚逼婚，她與一班好姊妹拍攝《胡說八道真情假期》時，為她舉行一場模擬婚禮，當時有指因為女友的身邊人「逼婚太緊」，令未想成家立室的「的士邦」感到功力，最後不想再拖女方時間，決定分手。

「的士邦」緋聞對象位位都係女神級。（IG圖片）

「的士邦」在與姚子羚公開拍拖前，他曾被傳媒拍得與文詠珊（Janice Man）出席友人生日飯局，JM席間不停豪飲更醉攬「的士邦」，但這段關係未有下文。「的士邦」與姚子羚拍拖期間亦曾與蔡卓妍及一大班朋友睇騷，因被偷拍到與阿Sa蔡卓妍傾密偈而惹緋聞，姚子羚主動代男友及蔡卓妍澄清，指兩人相識多年是好朋友。而阿Sa亦出面表示與「的士邦」是中學同學，兩人已認識二十多年。

「的士邦」在與姚子羚公開拍拖前，他曾被傳媒拍得與文詠珊（Janice Man）出席友人生日飯局，JM席間不停豪飲更醉攬「的士邦」。（IG圖片）

阿Sa都係「的士邦」緋聞對象之一。（IG圖片）

與姚子羚分手後回復單身，「的士邦」不愁寂寞，在2018年11月，被拍得與湯洛雯出席皮草太子爺王大業的生日派對時表現親暱，事後湯洛雯否認戀情。其後，「的士邦」再因與視后唐詩詠一起做義工而傳緋聞，同樣被女方否認戀情。

仲有湯洛雯！（IG圖片）