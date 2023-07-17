49歲蒙嘉慧素顏生圖曝光真實狀態極震撼　鄭伊健從不介意走樣變肥

蒙嘉慧（Yoyo）於2013年與鄭伊健結婚後便淡出娛樂圈，一直很喜歡日本文化的她，前年獲老公出資逾百萬，於日本福岡開設房地產公司，主打物業管理、買賣、移民，升學諮詢等事宜。現時居住在當地的Yoyo主力打理生意，不時也會返香港探望家人朋友。雖然Yoyo與老公鄭伊健經常分隔兩地聚少離多，但絕無損兩人夫妻恩愛之情。Yoyo港日兩邊走，日前就有內地網民在香港偶遇Yoyo，並拍了她的照片放上社交網分享。

蒙嘉慧現時居於日本。(FB圖片)

該名網民表示他這次來香港旅遊最開心的事，就是在行程結束時偶遇了蒙嘉慧，由於是當年的TVB迷，遠遠的看看自己喜歡的演員已超滿足。他在香港國際機場離境安檢位置遇見了Yoyo，應該是準備乘坐飛機返日本。相中可見，Yoyo當時是素顏上陣，完全無懼以真面目示人，她穿上全黑色服裝，孭着黑白波點背囊，打拐低調又樸素。Yoyo當時雖然目無表情，但下月便踏入50歲的她看來狀態不錯，臉上肌膚緊緻，氣質出眾，在人群中依然搶眼，不少網民都驚嘆她keep得好好，大讚她：「還是好美啊。」

Yoyo當年除了有靚樣還有Fit爆身材，成為鄭太淡出幕前後，她便不再刻意keep住纖瘦身形，加上幸福肥令她發福了不少，不過伊健一樣深愛她。Yoyo曾透露老公有說過她肥，年前她學劍道時曾表示：「叫你個friend唔好再話我肥😝免得我一激動，打親佢就唔好啦…」說的就是老公伊健。兩人今年迎來結婚10周年，年初時就激罕公開放閃，恩愛之情羨煞旁人。

兩人至今依然十分恩愛。

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