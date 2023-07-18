72歲譚詠麟暴瘦15磅後報平安　跑步機擺Pose騷肌老當益壯

現年72歲的譚詠麟（校長）平時熱愛運動同旅遊，身體一向壯健，不過早前他在廣州完成戶外演唱會後，因流汗太多失去抵抗力致病菌入侵，短短4日瘦了15磅，令人擔憂。相隔幾日，日前校長在微博發文報平安：「多謝大家連日來的關心！其實有部份訊息是被過份渲染了，自己身體訊息自己最清楚。咳是減少80%以上，只有輕微的幾聲，體力休息了數天後有想出去踢波的感覺，但礙於天氣不好作罷，只在跑步機上慢跑幾公里作試點，一切盡在掌控中，不過瘦的指標已開始反彈……心中忐忑，請大家不用擔心一個成熟的（成年25公歲年輕人）。」

令人擔憂！（微博@譚詠麟AlanTam）

其實校長在完成廣州演唱會後曾透露：「一場廣州海心沙演唱會從上台前到演出完畢之後汗水令我減輕了5-6斤」。之後他又曬出自拍照，可見他瘦到面頰凹陷，看起來相當疲累：「在7月10號那天發完對上那條微博之後真的⋯⋯病了，醫生說流失汗水太多變成沒有抵抗力比機會病菌入侵總共瘦了15磅尚有下滑跡象，不過今天早上已有好轉開始有胃口食返嘢了。」不過從校長最新曬出的照片所見，他在跑步機旁對着鏡頭大擺Pose騷肌，精神奕奕，完全看不出是一個病人，相信他的健康狀況已有好轉。

對着鏡頭大擺Pose騷肌！（微博@譚詠麟AlanTam）