73歲薛家燕兩度入手中山樓爆只需XX萬　持9個物業兩千萬樓娶新抱

73歲的薛家燕一向投資有道，手持9個物業的她已不憂做，總市值過億，近年減產弄孫為樂。去年阮兆祥同梁思浩去到家燕姐屋企拜年，曝光其西半山豪宅，擁有巨廳和闊落活動空間，溫馨舒適。2018年兒子石耀庭（Jackson）結婚，家燕姐送樓送首飾、包辦兩場盛大婚宴等，豪擲四千萬娶新抱，當中包括市值兩千萬元的西半山豪宅單位，是圈中有名富婆。有報道指家燕姐於鴨脷洲及西半山等買入至少6個單位，總市值過一億，1996年至2009年期間分別以600至800萬邁入西半山殷樺花園共3個單位，2017年已升值逾1800萬元。

3月30日是薛家燕73歲生日，有孫仔Julian親手炮製生日蛋糕。（IG：@kayinsit）

除了在港擁有多個物業外，家燕姐近年似乎進軍內地樓市，莫非打算在內地發展？近日有家燕姐被拍下現身再中山一個樓盤，家燕姐穿得喜氣洋洋出席收樓儀式，背景板寫上恭喜成為業主的祝福語。家燕姐手持錘仔，主持人倒數完後，她即用錘仔打爆金蛋，現場再飄下彩帶，家燕姐即時開心到笑到四萬咁口。

不少藝人在為其子女舉行中式婚禮時，都會請大妗姐主持各個儀式。（資料圖片/羅勤芳）

由於近年有不少內地樓盤以明星都在該處買樓作招徠，有網友質疑家燕姐買中山樓的真實性，而發文網友就堅稱家燕姐買樓是真，她表示：「佢帶咗朋友過嚟，然後佢朋友一套，佢又買多套」，爆出家燕姐在中山已買了兩層樓。

《香港01》致電家燕姐求證，家燕姐表示買樓一事為真，4月已買了一層樓，今次是第二次入手，她受訪表示：「先前已買了一間，前幾天收樓，之後我見到收樓唔錯，好抵買，所以又再買多間！一間為人民幣40幾萬。」家燕姐指主要看中當地配套好又方便，20分鐘到廣州，更以優惠價介紹朋友買，家燕姐又表示睇中當地風水：「今年年頭李居明大師講中山風水好旺！」被問到是否同佘詩曼做鄰居，家燕姐稱「係呀！」

家燕姐唔憂做。（電影《食神》截圖）

近日被發現現身中山樓盤睇樓的藝人除了佘詩曼外，仲有任達華、歐陽震華和陳妙瑛、以及復出不久的楊明。

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