應采兒爆拍拖期間陳小春主動洗衣服　揭對方感情脆弱：淚點很低

應采兒擔任固定嘉賓的親子真人騷《爸爸當家2》即將收官，她在節目中分享了不少家庭點滴，今次更大爆陳小春不為人知的一面。



應采兒大爆陳小春不為人知一面。（視頻截圖）

雖然陳小春外表看起來有幾分痞氣，但對待太太卻非常體貼。應采兒透露，兩人當年交往期間，陳小春做了一件事，令她大為震驚同感動：「那個時候還沒有結婚，他在橫店拍戲，我去探班。有一天他去上班了我睡醒，然後尖叫，因為他把我的衣服也洗了，我沒有想過那些東西，就很感動，天吶，怎麼……一個男人幫你把衣服洗了，就覺得，應該可以嫁吧。」由應采兒及嘉賓的描述，陳小春應該是主動為對方洗內衣。

除此之外，應采兒還大爆陳小春其實是喊包：「他對感情方面很脆弱，他的淚點很低，比如講一些愛情故事他覺得感人，他會第一個先哭；《爸爸去哪兒》他哭得比我兒子還多；在《披荊斬棘的哥哥》裏面比賽輸了也哭，趴在地上哭，李承鉉給他按摩讓他別哭。」她續指道：「我以前很愛吵，就作，我趕他出門，不讓他吃飯，他坐在家門口哭，讓我媽還是我爸出去跟他講，他說：她不讓我吃飯。反正那個時候很小，大家都很年輕，吵架很好玩。」

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