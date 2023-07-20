東張西望｜婆婆向鄰居門窗吐口水困擾20年　有片證明仍稱：冤枉我

過去的《東張西望》報道過不少屋邨的鄰里街坊問題，而今次的街坊問題是發生在一線大型私人屋苑，今日（20日）一集就講到居於太古城的葉小姐指被鄰居婆婆用口水攻擊了她斷斷續續20年。

居於太古城的葉小姐指被鄰居婆婆用口水攻擊了她斷斷續續20年。(節目截圖)

葉小姐指工人姐姐於2004年開始在門口發現有不明的唾液，所以於門口安裝了閉路電視，竟發現是鄰居婆婆在門吐口水。葉小姐向管理處投訴不果，於是自行找律師發律師信，發了律師信後的確有幾年時間好轉，但2017年婆婆又再次「出招」，向葉小姐的窗吐口水。

葉小姐指工人姐姐於2004年開始在門口發現有不明的唾液。(節目截圖)

所以葉小姐於門口安裝了閉路電視。(節目截圖)

葉小姐估計曾經因為換窗框所以令婆婆向管理處投訴而結怨，葉小姐決定息事寧人，吩咐工人姐姐見到就擦乾淨算。但在早前的疫情期間，婆婆依然我行我素，向葉小姐門口「發動攻擊」，葉小姐忍無可忍終於正面找婆婆解決。

葉小姐估計曾經因為換窗框所以令婆婆向管理處投訴而結怨。(節目截圖)

葉小姐門口的閉路電視於一星期內數次拍到婆婆於門前吐口水，但婆婆仍然不認帳，管理處只能貼出告示警戒大家注意衛生。《東張西望》梁敏巧於是向婆婆了解事件，婆婆堅決說自己沒有吐口水：「我冇吐口水，你冤枉我！我話你吐口水得唔得？我梗係唔認啦，我冇吐要點認？」葉小姐就回應婆婆：「我影到你啊，有片啊，我影到你係我門口吐口水啊！你仲話冇！」之後婆婆繼續喊冤：「你唔好冤枉我啊！」

《東張西望》梁敏巧於是向婆婆了解事件，婆婆堅決說自己沒有吐口水。(節目截圖)

二人於門口因為「冤枉」一詞吵了幾句，梁敏巧向婆婆展示了片段，佐婆婆仍然堅持片中人不是自己。葉小姐丈夫即時找管理處人員前來幫忙，管理處人員卻說：「我安排吓先。」這句話後一等就是半小時，之後他們再到管理處找經理協助但仍然說經理不在。

二人於門口因為「冤枉」一詞吵了幾句。(節目截圖)

葉小姐曾於電梯大堂遇過婆婆女兒，但女兒就叫葉小姐自己與婆婆對話，及後梁敏巧再次去婆婆家欲溝通時，遇到婆婆兒子到訪。葉小姐丈夫與婆婆兒子講述問題，但婆婆兒子就只向葉小姐丈夫說：「你直接聯絡管理處！」梁敏巧拿出閉路電視影片向婆婆兒子說證據確實，但他即說：「就算係，咁而家想點先？」婆婆兒子叫葉小姐丈夫於今次之後再發生便直接向他說，不用再跟婆婆爭辯。