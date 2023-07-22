兩大人氣女星機場鬥行頭　Angelababy全身值30萬都贏唔到迪麗熱巴

內地花旦鬥得甚為激烈，爭拍劇爭代言，爭取粉絲支持，而最容易分出勝負，必定是平日的衣著行頭，價錢品味一目瞭然。近日Angelababy及迪麗熱巴均在機場現身，打扮以優閒服裝為主，二人雙雙被網民捕獲集郵，並將照片視頻放上小紅書，原來baby一身簡約打扮全是名牌，埋單超過30萬元人民幣，卻不及迪麗熱巴平民價8千多人仔的衣著好看，就算二人平手，論性價比也是熱巴完勝。

Angelababy機場現身，全身加埋30多萬元。（視覺中國）

迪麗熱巴在機場現身，頭上的名牌Cap帽是「MEDIUM WELL」約值380元人民幣，格仔上衣是露肩及大露背款式，「Softseoul」牌子約479元人民幣，「Jaded London」白色長褲約傎689元人民幣，全身最貴是「Dior」波鞋，約值7100元人民幣，熱巴全身行頭約值8648元人民幣，絕對是普通OL承受得起的價錢，相當貼地親民。

迪麗熱巴全身行頭加埋唔過1萬元。（小紅書）

至於baby的「AsGony」玫瑰印花白色T恤及「Canary Kiss」黑色牛仔短裙，售價分別是199元及549元人民幣，「Roger Vivier」厚底鑽扣鞋，約值13200元人民幣，「Roger Vivier」包包約值20900元人民幣，但baby全身最貴並非包包，而是「Tiffany & Co. 」LOCK系列手鐲，售價約297000元人民幣，全身總共是30多萬元，兩位女星鬥富貴無疑是baby勝出，但好看度及性價比則是熱巴領先，夠晒貼地親民。

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下圖有Angelababy靚相：

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下圖有迪麗熱巴靚相：