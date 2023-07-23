李克勤愛妻盧淑儀又斥資410萬元買車位　二人至少持有2.6億物業

李克勤愛妻盧淑儀上月又斥資約410萬元購入黃竹坑站晉環1個雙號車位，出手闊綽！當年盧淑儀為支持李克勤的事業而退出娛樂圈，專心相夫教子，理財頗有心得的她多年來一直幫李克勤處理投資，據知二人目前持有市值超過2.6億元的物業，包括多間豪宅和商廈，盧淑儀絕對是「最強賢內助」！

夫妻同心。（李克勤微博圖片）

李克勤與盧淑儀結婚多年恩愛如昔。(網上圖片)

盧淑儀前年更以首置身份購入價值逾2,500萬元的香港仔黃竹坑站晉環豪宅。李克勤當時更自爆看過報道後才得悉老婆買樓︰「佢（盧淑儀）趁我做《聲夢傳奇》時略略提過，我無太在意。直到我睇到報道再問佢時，佢就話我『你識咩吖』、『多事』。（佢用私己錢買？）唔知，我都一頭霧水。（自住定投資？）等我返去問下佢先。」

富貴但又貼地！（微轉照片）

而李克勤和盧淑儀在南區持有豪宅物業，二人在2012年以公司名擲5410萬元購入壽臣山道曉穎花園複式戶。之後又因兩子入讀香港加拿大國際學校（Canadian International School of Hong Kong，簡稱CDNIS），該校位於香港仔的南朗山道，二人為方便兒子上學，豪擲逾半億搬入壽臣山大宅。據悉，二人共同持有的西貢清水灣銀巒路龍湖別墅約8000萬、西半山干德道明珠台低層單位約4000萬、黃竹坑道甄沾記大廈約1200萬，估計至少逾2.6億物業。