林子博為亡妻未上龕位就移英解畫：相信佢明白係諗咗細路先

林子博、李婉華今日在酒家與行「李婉華x林子博粉絲見面會」，現場迫爆700多名粉絲，兩人在見面會前接受訪問，透露彼此是網友，今次終於碰面。

林子博和李婉華在酒家開見面會，有70幾圍！（梁碧玲攝）

子博移英全職躲在房開咪 生活圈子窄

子博趁住仔女放暑假回港，問一家人適應移英生活未，他透露仔女很快已經習慣，返學會認識到不同國籍的朋友，但自己長期躲在房間開咪，生活圈子較窄，但他覺得最緊要是仔女適應到。問到收入是否夠生活，他說主要都靠做網上節目，要靠大家多多支持。

子博和婉華認為兩地教育制度各有各好，子博說：「希望佢哋輕鬆學習，香港教育制度都好，係精英制，但係我小朋友唔係好讀得，我又唔想佢哋自卑。」但兩人認為香港的小朋友去到外地都是精英，轉數快、數學叻，子博表示：「我個仔喺香港數學都唔係好叻，但係去到英國可以教人。」婉華指外地很多人聽到學生來自香港都會尊敬。

子博解釋太太未上龕位就移民，是因為仔女要開學，尤其是當時細仔要升中學，他相信老婆會諒解。（梁碧玲攝）

未能太太上位已離港 因仔女趕住開學

日前子博被傳媒拍得跪地拜祭太太，是他移居英國兩年後首度回港拜亡妻，有人問為何不等太太上龕位後才離港，子博解畫：「嗰陣時樣樣嘢堆埋一齊，包括夠期搬屋，因為我之前喺香港係租屋，加埋阿仔又派中學，嗰時政府又未畀骨灰位我，咁都要諗解決方法。當然我都想等太太上埋位先至決定之後嘅嘢，但係幾樣嘢迫埋一齊嚟，適逢已經8月，9月就要開學，究竟點呢？我相信太太明白，最緊要係之後條路點行，諗咗細路先，冇辦法，返嚟咪同佢Say Sorry，我喺佢未正式上位就走咗。我一早已經寫咗授權書，搵屋企人幫我手，派到位再幫我處理。」

林子博不時貼出與太太Shirley及一對子女的合照。（林子博Facebook）

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子博拜祭太太時，送走家人後再折返現場，他說是因為內心仍然有很多說話想跟太太講，「主要都係道歉，同埋講對仔女近況。」問為何幾個月前通關後不立即回來，他坦言去年已經想回港，但當時疫情未過，加上自己每日都要幫仔女做司機，只有現在放暑假才行得開。

子博在女兒鼓勵下有嘗試玩交友App，但擔心遇到騙案。（梁碧玲攝）

大女鼓勵子博拍拖 代開交友App

婉華又透露，今日見面會希望幫子博招親，即使子博這一刻未完全放下喪妻的心結，但如果將來找到適合的人，都可以當識多個朋友。子博說18歲的大女詠渝很支持自己結識新對象，更幫他開交友app，「都有同人傾吓偈，但唔知係咪騙案。」婉華讚詠渝好識諗，「好多仔女未必得，覺得爸爸會俾人搶走，如果你個女咁成熟，佢好乖。佢都想你開心，都想你有人錫！」子博原來更被囡囡催拍拖，他駕車接囡囡學跳舞，要在外面等個幾鐘，「我話不如我都入去跳，冇咁悶，佢話你唔好入嚟，好𤓓呀。久而久之佢話爹哋不如你去拍拖，唔好搞我！」