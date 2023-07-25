80歲陳惠敏現身江湖猛人林江慶生宴　獲壽星點名親贈壽桃地位十足

武打影星陳惠敏今個月已踏入80歲。雖然已經淡出幕前多年，但陳惠敏仍然喜愛同朋友聚會，今年5月慶生宴，擺8圍邀請逾50人出席飯局，其中不少賓客江湖地位十足，相當畀陳惠敏面子。

陳惠敏江湖地位十足。（網上圖片）

日前陳惠敏現身江湖猛人林江生日宴，最新近況曝光。從賓客拍下的片段可見，林江生日宴在高級中式酒樓舉辦，筵開多席，每圍坐了十多二十人，布景板上大大隻字寫上「林府壽宴」，排場十足。

陳惠敏生日宴上霸氣豪言：「我嗌嘅兄弟，冇一個唔嚟，X你，全香港江湖大佬，全部嚟X晒。」（抖音）

壽星林江親自做主持，讓扮演齊天大聖孫悟空的演員為席間輩分高的年長者送上壽桃，祝福他們長命百歲。其中就有向家猛人向華炎現身攞壽桃合照，眾人稱呼他為「向會長」，向華炎一臉威嚴，不怒自威極有氣勢。

向華炎激罕現身，出席慶生宴。（抖音）

之後林江親自叫「惠敏哥」上前接受壽桃，此時陳惠敏進入鏡頭，他在旁人攙扶下緩緩行前並放下拐杖，眾人歡呼，陳惠敏穿上西裝，精神奕奕地向大家抱拳打招呼，連孫悟空都要微微彎腰為他送上壽桃，足見陳惠敏江湖地位。有網友表示：「這種場合林江都那麼給面子他，人家也可以了」、「林江能在自己的大型生日宴給陳惠敏這麼大畫面確實有段位」。發文網友稱謝賢也有出席慶生宴，惟片段中則不見其蹤影。此外，黃夏為、林威等人亦有出席慶生宴，星光熠熠。

點擊睇陳惠敏現身慶生宴：