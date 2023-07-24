東張西望｜錯體版100元人民幣估價達450萬　慘遭150元低價騙走

無綫（TVB）資訊節目《東張西望》今晚（24日）播出最新一集，今集訪問了收藏了錯體版人民幣的陳先生，陳先生曾收藏一張價值不菲的錯體版紙幣，卻因一時大意遭騙財，令他大感肉赤！

陳先生所收藏的錯體版「漏白」100元人民幣。(節目截圖)

陳先生指曾找過拍賣行對它估價，拍賣行回覆表示最高峰時期可達450萬。(節目截圖)

陳先生表示，早前收藏了一張1990年錯體版「漏白」100元人民幣，該張鈔票有一部分被染白，因而價值珍貴。陳先生稱曾向拍賣行估價，拍賣行回覆表示，該張紙幣最高峰時期可達450萬元，陳先生說：：「係屬於錯體，唔係人工合成，嗰張銀紙嘅價值係可以高達450萬。」陳先生得知紙幣價值不菲後，即打算保留並待日後升值才沽出。

陳先生所收藏的錯體版紙幣上有部分被染白，因而價值不菲。(節目截圖)

後來陳先生因為家中急需用錢，決定以低價放售鈔票。他定價50萬元在網上放售紙幣，一番討價還價後，終以40萬元成交。談好價錢後，陳先生相約買家交收，買家派人到場與陳先生交收，對方稱已入數40萬元到陳先生戶口，陳先生見到買家「過數」後，未有仔細檢查入數紀錄，便把鈔票給了「買家」。

陳先生用50萬元的售價售出紙幣。(節目截圖)

陳先生相約買家交收，買家派人到場，稱已入數40萬元到陳先生戶口。(節目截圖)

陳先生之後再查看該筆款項有否轉入他的戶口，而他一直只見到該筆款項在戶口結餘顯示，未有轉到可用結餘。陳先生再查看該筆款項時，驚覺該筆款項已消失得無影無蹤，他估計「買家」用最古老的手法騙去該張紙幣，先把空頭支票存入戶口，之後再退票，買家便只需付出150元的退票手續費。