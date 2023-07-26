《囡囡》冼色麗由援交女神變失蹤人口　40歲外貌滄桑只演大媽角色

內地女星冼色麗，曾經在港發展，演出過多齣膾炙人口的電影，包括電影《囡囡》中的援交少女Ronnie，《青苔》中的Lulu，當時她長髮披肩，擁有水汪汪大眼睛，被讚仙氣女神，可惜之後發展平平，遂返回內地拍劇，消失於港人眼前，轉眼間多年過去，40歲的冼色麗外貌變得甚為滄桑，而且要演出媽媽級數的角色，只能嘆句歲月不饒人。

《囡囡》時期的冼色麗，俘虜不少男粉絲。（微博圖片）

冼色麗於千禧年，參加了內地「明日之星」比賽，因外形似「小燕子」趙薇而出道，拍過幾齣電視劇，當時不少內地藝人都會來港尋找機會，她於2007年拍攝港產電影《青苔》當上女主角，其他電影演出有《分手說愛你》、《喜愛夜蒲》等港產片，最為人熟悉的作品有電影《囡囡》中的援交少女Ronnie。

冼色麗曾跟張致恒同公司。（微博圖片）

在2015年冼色麗約滿英皇後，再次返回內地發展，可惜只是在不同作品中客串，愈來愈少見到她的蹤影，而且隨著年紀漸大，她亦只有演出媽媽角色，在電影《掃毒2天地對決》中更要演出年青時期劉德華的媽媽。冼色麗不時在小紅書更新近況，外貌已經不復當年，40歲的她，外表憔悴，面色泛黃，身形肥了幾個碼，變成一名普通的大媽模樣，沒有半點當年援交女神的影子，讓人不勝唏噓。

冼色麗返回內地發展變「失蹤人口」：