陳自瑤再拍豐胸廣告曬傲人上圍　美腿白滑凍齡肌不似41歲人母

無綫（TVB）藝人陳自瑤（Yoyo）多年來均有拍攝豐胸纖體廣告，一直以來Yoyo都保持着驕人身材，亦毫不吝嗇在社交平台派「福利」，展示豐胸成果。

索爆人妻！

最近Yoyo再度與豐胸纖體公司續約，客戶重本租用豪華遊艇，赴東平洲拍攝新一輯廣告。可惜拍攝當日天公不造美，時晴時雨，令拍攝工作更困難。Yoyo說：「其實客戶每次拍攝為取景靚都好認真，基本上山下海，但今次都幾辛苦，因團隊去了東平洲、西貢拍攝，船程一來較長，天氣又一時落雨一時有陽光。今次也是我第一次去東平州，那裡的岩石好靚，我對今次取景地方都好滿意，希望出來的效果會很好。」而老闆謝沇錤小姐當日除了親到現場為Yoyo打氣，更監督拍攝情況，給予不少意見。

Yoyo真係Keep得好好！

至於今次再續約該公司，Yoyo笑言是酬勞滿意有加碼，她說：「因為好欣賞謝小姐有專業的職人精神，今年 6月她一通關就去日本進修同採購最先進的豐胸儀器，亦都有去相關公司了解最新豐胸科研技術和分享專家經驗，這麼專業的公司當然值得我再三續約啦！」

影得好靚！

多年的合作，令Yoyo已有一套豐胸心得，她笑說:「今日就等我同大家開心Share啦！其實我平時一直在謝小姐那裡做一個豐胸療程，這個療程是謝沇錤小姐跟日本40年名廠一齊共同研發。再加上謝小姐亦親自去日本承傳木村美樹師匠的五大穴位豐胸技術，整個豐胸療程都是為每位女士『量胸』訂製出來，令我的身材可以Keep住一直豐滿。」

影得好靚！

Yoyo最近可謂忙得不可開交，除了忙於拍攝新一輯豐胸廣告外，她亦參與無綫的飲食節目拍攝，同時亦忙於做直播的工作。雖然忙碌，但Yoyo笑言十分充實，亦很開心。

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