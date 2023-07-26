戀講嘢｜謝安琪爆張繼聰奇招表白　重提箍牙受壓幸得對方無限支持

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪（浩南）和郭奕芯（Ashina）主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》每集都會邀請不少女嘉賓大爆戀愛史，轉眼節目昨晚（25日）播出第100集，特別邀請到謝安琪大談與張繼聰的甜蜜愛情點滴。

節目第100集特別邀請到謝安琪大談與張繼聰的甜蜜愛情點滴。（節目畫面）

被問及初初認識對張繼聰有何感覺，Kay當時只是覺得兩人非常傾得埋，更有「終於識到第一個朋友」的感覺，原因是當時做新人很孤獨，慶幸有對方出現。其後Kay坦言出道時因箍牙而被外界認為醜，幸好有張繼聰一直在身邊鼓勵及支持自己：「影相又核突，每次啲相好核突就會好多人討論，咁核突都做新人嘅，受好多壓力同埋公司都好多指示，覺得我太怕醜。做訪問對答又唔流利，覺得好沮喪，成日覺得唔適合做呢行，好似樣樣嘢都唔啱。」

被問及初初認識對張繼聰有何感覺，Kay當時只是覺得兩人非常傾得埋，更有「終於識到第一個朋友」的感覺。（IG圖片）

Kay更大爆當時張繼聰以奇招表白。（節目畫面）

Kay更大爆當時張繼聰以奇招表白，事源某天阿聰相約Kay到Kay屋企附近的公園，突然問Kay可有認識願望，隨即拿出藏有7粒龍珠的盒，來完成Kay的願望。不過Kay卻「嫌棄」阿聰幼稚，加上自己一時三刻想不到實現什麼願望所以感到無語。其後阿聰更反問Kay是否知道他的願望是什麼時，更直接表白：「我想你做我女朋友！」令Kay冧爆。

對於張繼聰的幽默情話，Kay相當受落。（節目畫面）

另外，Kay更分享到有次與老公張繼聰慶祝周年紀念，特別穿了大露背高衩裙，並請化妝師化靚妝赴會。晚飯過後，張繼聰駕車回家時，突然在公路上竟然放低了Kay，她笑言那時張繼聰說：「在高速公路上他突然叫我落車，他說無法專心開車，因為我太靚了！」雖然做法有點危險，但Kay仍然非常受落，相信除了互相扶持及鼓勵，聰式幽默情話亦是兩人相愛15年不可或缺的愛情保鮮方法。

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