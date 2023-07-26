馮素波獲古天樂請睇《掃毒3》首映　當年一個舉暖心舉動震撼波姐

最近《掃毒3人在天涯》討論度非常高，日前更舉行了首映場，不少明星都有到場欣賞電影，場面盛大。金牌綠葉馮素波在社交平台說：「今日好開心，古生請我睇掃毒3首映，打鬥場面非常精彩非常震撼，建議大家都入戲院睇」。

馮素波獲古天樂請睇《掃毒3》首映。（IG圖片）

其實古天樂並不是第一次請波姐睇首映，她曾接受訪問時說過，在跟古天樂於TVB合作完，事隔十八年後的故事。

波姐指：「有日有個製片打電話給我說現在有個電影，《五個小孩的校長》有個角色想找你做兩日，我說好，他只是說做楊千嬅的媽媽。」當時波姐並不知道古仔也有份演這部戲，直到去到片場，離遠看見古天樂，當年的小伙子已變成人人口中所叫的「古老闆」，「我不知道應該叫他甚麼，後來埋位他坐在我對面，他又沒有跟我笑、點吓頭，我個人就是忍不住，我說我應該是不是叫你古老闆 ，還是叫你古先生？或古仔呢？他說你舊時叫我古仔便叫我古仔。」

波姐對古天樂第一印象是一位敬重老人家的人。（梁碧玲攝）

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直到《五個小孩的校長》首映那晚，古仔看見我在觀眾席那邊找入口，便向我招手，接著便跟著他行紅地顫，原來波姐並不知那晚有記招，當眾人走向記者群，她卻直接拿飛入場了。散場後，波姐打開電話卻發現大量留言，原來古仔一直在打電話再她，問她記招為何不上台。「我就真的不好意思，我便照那電話打回去，真是他。知道我們有記招嗎？我說我不知道，製片叫我來拿票入場看戲我便進場，他說：『哼！同事竟然這樣對你，不行，你不可以這樣，你留起我這個電話，你以後有甚麼事便通知我，你有事便短訊我，我這電話看不到照片聽不到錄音的，你只用短訊就可以。』他說你記住了，你有甚麼需要記得找我。」