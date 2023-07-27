微辣加蔥同《造星5》魏念恩同樣叫Nathan　成新一代渣男代名詞

YouTube頻道微辣前經理人阿晶（Jane）近日在社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，前日更自爆吃了兩排安眠藥，雖然她一度向記者報平安，但昨晚卻驚爆她自殺輕生的消息。阿晶的好友以及多位微辣相關人士，包括微辣創辦人Jacky Lei等，都先後出悼念Post，而微辣其後亦發聲明表示：「本公司於今日傍晚得知前員工不幸離世，本公司對此深感哀慟及遺憾，並向其家屬致以深切慰問。」證實了Jane的死訊。

日前表達過厭世念頭的阿晶，今日驚傳死訊。

Jane於2021年離職，當時與公司不歡而散，掀起「搶Job羅生門」等，又曾自爆被舊愛兼微辣台柱之一的加蔥（林茂發）強迫自己墮胎，引起網民關注，加蔥當時激動澄清：「如果你有證據，你就掟出嚟！」否認曾迫女方落仔，形容不要BB是共同決定。加蔥事後被網民鬧爆是負心漢，甚至渣男，形象大插水。Jane在遺書中提到墮胎後便患上抑鬱症，這更加令加蔥受到千夫所指，遭網民洗板式喪鬧。

阿晶曾跟加蔥拍拖。(IG圖片)

有網民就提到加蔥的英文名叫Nathan，從而聯想到《全民造星5》退賽的魏念恩（Nathan），因為兩人的英文名都是叫Nathan，且兩人都是被冠之渣男之名。魏念恩的前女友Jessie疑不堪被他提出分手後想不開，最終墮樓輕生。Nathan之後被爆出分手後仍向女友Jessie借錢，形象盡毀，成為新一代渣男。兩個Nathan都曾傷害過前女友，而兩人的前女友亦都不約而同選擇走上輕生之路，在絕望中結束生命，實在令人婉惜。